Inserita in Economia il 26/06/2018 da Direttore L’USPI A COLLOQUIO CON IL SOTTOSEGRETARIO CRIMI - EDITORIA Tema dell´incontro: le criticità del settore della piccola e media editoria, cartacea o online, e gli interventi di sviluppo, in particolare per incentivare la domanda.

Roma, 26/06/2018 - Il Segretario generale della Unione Stampa Periodica Italiana, Francesco Saverio Vetere, e il Vice Segretario generale, Sara Cipriani, sono stati ricevuti questo pomeriggio dal Sottosegretario con delega all´Editoria, sen. Vito Crimi.

I rappresentanti dell’USPI hanno riportato al Sottosegretario gli importanti passi avanti compiuti dal settore della piccola e media editoria associata: dal nuovo Contratto Nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto con la FNSI all’ Accordo di collaborazione con ‘comScore’ per la misurazione digitale del traffico dei giornali online.

L’USPI si è dichiarata pronta a collaborare con il sen. Crimi e con il Dipartimento Editoria di cui è il titolare per cercare soluzioni condivise per superare la crisi perdurante del settore editoriale che si riverbera principalmente sugli editori medio piccoli tradizionali e online e per incentivare la domanda, in particolare sui giornali digitali.