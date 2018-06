Inserita in Cultura il 26/06/2018 da Direttore Sicilia; Ars. Barbagallo: bene approvazione ddl su Seconda Guerra Mondiale ed Operazione Husky “Il disegno di legge approvato oggi dall’Ars, che porta la mia firma, permetterà di valorizzare i moltissimi ‘luoghi della memoria’ in Sicilia e numerosi eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale. Il ddl prevede inoltre misure specifiche per ricordare il 75° anniversario - che cade proprio a luglio di quest’anno – dell’Operazione Husky, nome in codice dell’azione militare delle Forze Alleate che nella nostra isola portarono avanti un intervento durato 38 giorni che fu determinante per l’azione di liberazione dell’Europa dal nazifascismo”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD e promotore del disegno di legge approvato oggi dall’Ars con 47 voti a favore.

“Si tratta di un disegno di legge importante – aggiunge – che permette di attivare una serie di interventi che permetteranno di tutelare un ampio patrimonio storico e militare, promuovere iniziative dal grande valore storico-culturale ed al tempo stesso creare eventi in grado di alimentare economia e turismo di settore. Ed una regione come la Sicilia – conclude Barbagallo - che ha il dovere di puntare sul binomio fra turismo e cultura, ha bisogno degli strumenti adatti per attivare iniziative specifiche come, appunto, quelle legate alla Seconda Guerra Mondiale ed ai tanti eventi accaduti nella nostra isola”.