Inserita in Tempo libero il 26/06/2018 da Direttore Sneakers Adidas Samba disegnate da celeb internazionali in vendita su eBay #eBayPride2018 #Prouder Sneakers Adidas Samba disegnate da celeb internazionali in vendita su eBay

eBay con Adidas in favore della fondazione Albert Kennedy Trust

Dal 3 luglio parte la campagna ‘Prouder’ di Adidas grazie all’apporto di creatori della comunità LGBTQ + e sostenitori tra cui Elton John, Kate Moss, Marc Jacobs, David Beckham e tanti altri.

Ogni personaggio coinvolto ha contribuito a disegnare la sua personale versione delle iconiche Adidas Samba e ogni paio sarà messo all’asta su eBay a favore della fondazione Albert Kennedy Trust.



E se fosse possibile aggiudicarsi un paio di Adidas Samba disegnate in edizione limitata dalla propria celebrità preferita, facendo anche del bene?

Per il secondo anno consecutivo, in occasione della Pride Week, eBay sostiene l´Albert Kennedy Trust, la principale organizzazione di beneficenza per i giovani LGBT+ senzatetto nel Regno Unito. Questa volta, protagonista dell’asta benefica su www.ebay.co.uk/pride sarà l’esclusiva collezione di sneakers frutto della campagna ‘Prouder’ di Adidas.

La campagna a sostegno del messaggio “LGBTQ + Pride”, organizzata anche grazie al contributo fondamentale del DJ Fat Tony, riunisce un gruppo unico di creativi internazionali, sia membri dalla comunità stessa che alleati che la supportano. Fra gli speciali creatori: David Beckham, Elton John & David Furnish, Philip Treacy, Rita Ora, Albert Kennedy Trust & Sir Ian Mckellen, Amanda Lepore, Bella Freud, Blondey McCoy, Boy George, Chapman Brothers, Charlotte Tilbury, Edward Enninful, Goldie, Henry Holland, John Galliano, Kate Moss, Liam Payne, Marc Jacobs, Naomi Campbell, Nick Grimshaw, Nick Knight, New Order, Paloma Faith, Pet Shop Boys, Pharrell Williams, Sam McKnight e Skin.

Ogni celebrity coinvolta ha personalizzato un paio di iconiche scarpe Adidas Samba secondo il proprio stile e la propria interpretazione di “pride”. Le 30 paia di sneakers uniche saranno oggetto di un’esclusiva asta benefica su eBay, accessibile da tutto il mondo, Italia inclusa, a partire dal 3 luglio e attiva per 10 giorni. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Albert Kennedy Trust.