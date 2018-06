Inserita in Cultura il 26/06/2018 da Direttore Fidapa Golfo di Castellammare e la Mostra del Maestro Enzo di Franco a Favignana presso Ex stabilimento Florio Il pittore alcamese Enzo Di Franco torna per il quinto anno consecutivo ad esporre le proprie opere a Favignana durante il periodo estivo e, questa volta, lo fa per un periodo molto più lungo. La mostra "Del mare, dei tonni, degli uomini" sarà infatti esposta all´Ex Stabilimento Florio dal 30 giugno al 14 ottobre. La mostra quest´anno è patrocinata dalla FIDAPA BPW Italy sez. Golfo di Castellammare presieduta dalla Prof.ssa Anna Maria De Blasi in sinergia con l’Assessorato Beni culturali e dell’identità siciliana Polo Regionale di Trapani e Marsala per i Siti Culturali e l’Unesco Palermo. Le sue opere dal gusto antropologico culturale, ispirate al mondo della tonnara raccontano tante storie legate alla dura fatica dei pescatori durante la cattura dei tonni: pescatori dai volti duri ma che esprimono dolcezza e racchiudono in loro storie, drammi e speranze. Con le sue opere il pittore alcamese racconta una delle più antiche e importanti attività dell´uomo, ossia quella dei tonnaroti di Favignana, al fine di conservarne la memoria. Attraverso un tripudio di colori forti e di rappresentazioni nitide, Di Franco riesce a veicolare chi si trova davanti ai suoi quadri, realizzati su tela con la tecnica della pittura ad olio, verso un mondo fatto di fatica e sacrifici ma che con i suoi riti e i suoi canti è rimasto un ricordo vivido nella memoria di tutti. Enzo Di Franco è un artista globe trotter poiché non sta mai fermo per portare in giro le sue opere, richieste da Enti pubblici, associazioni private, gallerie e Comuni, continuando così a proporsi con successo al pubblico ed alla critica di diverse città italiane ed anche oltre confine. Tra i riconoscimenti più significativi ricevuti anche la destinazione di alcune sue opere alla pinacoteca d´arte contemporanea di Cisterna di Latina. Una personalità illustre del nostro territorio che non smette mai di portare la cultura e le eccellenze alcamesi in giro per il mondo. La mostra del Maestro Di Franco all´ex Stabilimento Florio sarà aperta tutti i giorni di luglio e agosto dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 23.30 mentre a settembre e a ottobre dalle 10.00 alle 17.00.