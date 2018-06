Inserita in Sport il 26/06/2018 da Direttore ALCAMO: STAMANE IN AULA CONSILIARE PREMIATI DALL’AMMMINISTRAZIONE I PARTECIPANTI AL GIRO DI SICILIA, DAL 7 AL 10 GIUGNO Stamane presso l’Aula Consiliare del Comune di Alcamo sono stati premiati i partecipanti al Giro di Sicilia che si è svolto dal 7 al 10 giugno, con partenza da Palermo ed arrivo ad Alcamo, domenica 10 Giugno. Il Sindaco Domenico Surdi, il v/Sindaco Vittorio Ferro e l’assessore allo sport, Vito Lombardo hanno consegnato delle Targhe ai rispettivi equipaggi dei soci alcamesi della Scuderia del Castello che hanno partecipato alla competizione sportiva automobilistica. I soci della Scuderia hanno ringraziato l’Amministrazione donando, a loro volta, un ricordo simbolico del Giro di Sicilia ed hanno consegnato un omaggio a Salvatore Lo Bue per la grande collaborazione nello svolgimento della gara.

Premiati rispettivamente i piloti: Andrea Piscitello, copilota Liborio La Monica sulla Jaguar e-type 4.2; Guarna Giuseppe, copilota Alessandro Guarna su Triumph tr; Saladino Francesco, copilota Gaetana Vultaggio su Ferrari 348 gtb; Vincenzo Pirrone, copilota Francesco Pirrone su Porsche 911 sc; Sergio Stellino, copilota Angela Cassarà su Porsche 944; Felice Messina, copilota Marianna Guinci su Alfa Romeo Giulia Spider; Ignazio Vicari, copilota Enzo Spica su Alfa Romeo 4 c; Antonino Ancona, copilota Marco Ancona su Fiat Ritmo 125 abarth; Gaspare Alfano, copilota Francesco Alfano su Alfa Romeo Giulietta Sprint.