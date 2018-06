Inserita in Sport il 26/06/2018 da Direttore Il Giovinetto Petrosino si qualifica per le finali regionali di Beach Handball Incessante l’attività de Il Giovinetto Petrosino, che dopo aver concluso l’attività sui parquet con la conquista del titolo regionale Under 15, prosegue sulla spiaggia, e sul campo di Alcamo Marina, conquista l’accesso alla finale regionale di Messina nel primo campionato regionale di Beach Handball. Grandissima soddisfazione per tutti i ragazzi e di Stefano Rallo in particolare che, oltre a giocare, come sempre, ha assunto la direzione tecnica della squadra petrosilena. Una qualificazione conquistata con una grande prova di carattere dell’intero team, battendo l’Alcamo, e agli shot out, la Leali Marsala nel finale, con una prodezza del giovanissimo Nicolas Vinci e uno spettacolare goal del capitano Enzo Abate. “La forza del gruppo, ancora una volta, ha fatto la differenza” - dice il professor Onofrio Fiorino - “un mix compatto di giovanissimi come Nicolas Vinci e Andrei Asimionesei, con i veterani “sempreverdi” Stefano Rallo ed Enzo Abate e con giocatori eclettici e fantasiosi come Carlo Modello, Giovanni Marino, Bruno Tumbarello e Leo Pantaleo.” Domenica prossima 1 luglio, la difficile finalissima tra le qualificate dei tre gironi siciliani, HC Mascalucia e Scicli (ad Avola), Messina e Halicada (svolta a Licata) e Kelona Palermo e Il Giovinetto Petrosino svolta ad Alcamo Marina.