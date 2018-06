Inserita in Cronaca il 25/06/2018 da Direttore Torretta Granitola, inaugurato il canestro per basket donato dal Lions nella piazzetta antistante il piccolo golfo Il sindaco Castiglione ringrazia il club service per l’iniziativa “Cento piazze per lo sport”

Comunicato Stampa n. 097 del 25/06/2018

Alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione, del vicesindaco Nino Accardo, del presidente del Consiglio comunale Simone Tumminello, dell’assessore Valentina Accardo e del consigliere Gianvito Luppino, nonché del presidente del Lions di Castelvetrano Marcello Farruggio e di altri soci del club, tra cui il prossimo governatore Enzo Leone, è stato inaugurato sabato mattina il canestro per basket donato dal Lions e collocato nella piazzetta antistante il piccolo golfo di Torretta Granitola.

L’iniziativa, rivolta in particolare ai giovani del territorio, rientra nell’ambito del service intitolato “Cento piazze per lo sport” attraverso il quale il Lions intende promuovere lo sport in quanto veicolo di buoni valori, ed è stata prontamente accolta dal sindaco Giuseppe Castiglione che ha sollecitato gli uffici comunali ad effettuare tutte le pratiche tecniche necessarie alla più idonea collocazione nel canestro nel rispetto delle norme di sicurezza.

«Da quando il canestro è stato collocato, circa 10 giorni fa – afferma il sindaco Giuseppe Castiglione – si vedono ragazzini giocare a pallacanestro nella piazzetta, belle scene che auspichiamo si ripetano spesso durante l’estate che ci apprestiamo a vivere nella nostra meravigliosa località balneare di Torretta Granitola. Ringrazio il Lions di Castelvetrano per averci proposto questa lodevole iniziativa, che dimostra l’impegno dei suoi soci nel cercare di raggiungere risultati concreti in attività di servizio che, così come in questa occasione, dimostrano forte attaccamento al territorio in cui operano».