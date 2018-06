Inserita in Politica il 25/06/2018 da Direttore Pantelleria. Toni Scilla: Insediamento consiglio comunale all’opposizione ma a difesa degli interessi di tutti i panteschi Trapani, 25 giugno 2016 - Auguro buon lavoro al gruppo consiliare forzista che domani 26 giugno inizierà a lavorare per difendere gli interessi e le prospettive di vero sviluppo economico della “Perla del Mediterraneo”. Santoro Genova, a cui vanno i complimenti dell’intero movimento azzurro per l’ottima performance registrata che solo per pochi voti non ci ha visto vincenti, Maria Pia Gabriele, Gioia Lizia e Francesco Gabriele avranno il supporto del partito affinché a Pantelleria la politica giusta, quella fatta per offrire soluzioni ai problemi quotidiani della comunità, possa garantire un futuro di serenità e prosperità a tutti i panteschi a partire soprattutto dai giovani. Un ringraziamento doveroso e di vero cuore va a tutti i candidati della lista di Forza Italia che con il loro impegno e la loro energia hanno contribuito a ridare slancio al nostro partito. È stato significativo presentarci agli elettori con il nostro simbolo, a breve sarò a Pantelleria per definire insieme agli eletti, ai quadri ed a tutti i nostri simpatizzanti il direttivo comunale forzista. Così Toni Scilla coordinatore provinciale trapanese di Forza Italia.