RIVOLUZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MARSALA Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, presenti gli assessori Agostino Licari (vice Sindaco), Rino Passalacqua, Andrea Baiata e Salvatore Accardi, ha comunicato che presto a Marsala verrà rivoluzionato il parco autobus dello Sma. Dei 30 autobus in dotazione ne verranno sostituiti ben 20 (Gli euro 0,1, 2 e 3 in servizio al Comune, mediamente da 30 anni). Un grande traguardo per il trasporto pubblico locale che va a merito dell´Amministrazione Di Girolamo che ha partecipato con successo a un bando europeo aggiudicandosi, specificatamente, la fornitura di

•N° 6 Autobus euro 6 da 12,00 m; •N° 5 Autobus euro 6 da 11,00 m; •N° 5 Autobus euro 6 da 6,50 m; •N° 4 Autobus euro 6 da 6,00 m;

Per un valore di € 4.324.900,00 che andranno a sostituire:

•N° 5 – Euro 0 •N° 2 – Euro 1 •N° 6 – Euro 2 •N° 7 – Euro 3

La stazione appaltante sarà la Regione Siciliana. Questi autobus, assieme ai due elettrici che dovrebbero arrivare a breve termine e che saranno utilizzati come circolari nel centro urbano, consentiranno l’ammodernamento del parco macchine ormai obsoleto con i vecchi mezzi che saranno dismessi e rottamati. Ma c’è di più. Grazie ai fondi della grande progettualità di “Agenda Urbana”, infatti, verranno collocate nel territorio marsalese delle nuove pensiline e soprattutto le paline digitali con le indicazioni degli arrivi e partenze. “Quando ci siamo insediati abbiamo subito attenzionato questa grande criticità – precisa il Sindaco Di Girolamo. Abbiamo provveduto ad acquistare sei nuovi mezzi in buono stato d’uso e siamo stati attenti a possibili finanziamenti europei partecipando a questo bando. Adesso il decreto che premia il nostro impegno e i nostri sforzi ma soprattutto i cittadini che presto potranno fruire di autobus moderni e funzionali”.