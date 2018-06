Inserita in Tempo libero il 25/06/2018 da Direttore Apertura della stagione del Teatro di Verdura NoMafiaMemorial si presenta al pubblico di Venerdì 23 giugno al Teatro di Verdura, in apertura della stagione estiva, all´interno dell´evento Livia con Noi 2018, Ferdinando Siringo vice presidente del Centro Impastato insieme al Sindaco Leoluca Orlando, all´Assessore alla Solidarietà Sociale Giuseppe Mattina, al Capo Area della Cultura del Comune di Palermo Sergio Forcieri e al padrone di casa Angelo Morello, ha presentato , davanti a un numerossimo pubblico, il No Mafia Memorial, descrivendone la nascita, la costituzione, le attività e l´imminente avvio della campagna di comunicazione per la raccolta fondi, prevista per settembre.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha espresso un sentito "grazie per questo straordinario messaggio, proprio in quest´anno in cui Palermo è Capitale della Cultura, cultura non soltanto artistica ma nelle sue varie forme di declinazione, prima fra tutte la cultura della vita. Siamo qui per celebrare insieme l´inno alla vita, e lo facciamo ricordando Livia e Peppino Impastato , credo sia questo il senso di essere qui insieme, credere che la vita è più forte della morte". Tutte le informazioni e le indicazioni per sostenere il Memoriale su www.nomafiamemorial.org

di seguito il link per visionare il video della serata: https://www.youtube.com/watch?v=60rUeMMeAAY&t=17s