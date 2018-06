Inserita in Tempo libero il 25/06/2018 da Direttore

Rockarossa 2018 l’evento rock petrosileno svela il primo nome sul palco: gli O.R.K. di Carmelo Pipitone

Si è messa in moto a tutti gli effetti e #comeuntreno, la macchina organizzativa di ROCKAROSSA che dà il via ad uno degli eventi di punta dell’Estate 2018. Dopo 21 anni dall’ultima edizione, torna la manifestazione più attesa da musicisti ed appassionati del rock indie made in Italy e non solo. Ad ospitarla, il litorale Biscione di Petrosino nella prima settimana di agosto.

L’Associazione Rockarossa guidata dal musicista Gianfranco Marino, con il patrocinio del Comune di Petrosino - Assessorato al Turismo e Spettacolo guidato da Federica Cappello, sono pronti a dare vita ad un Festival fatto di grandi nomi del panorama musicale italiano, di band locali ed emergenti.

Svelato il primo nome in line up: a salire sul palco di Rockarossa saranno gli O.R.K., superband italo-americana nata dall´unione di musicisti appartenenti a diverse importanti rockband. Ne fanno parte Lef, già voce degli Obake e dei Berserk!, il chitarrista Carmelo Pipitone, già fondatore dei Marta Sui Tubi e membro dei Dunk assieme ai fratelli Giuradei e a Luca Ferrari dei Verdena; con loro il bassista Colin Edwin (Porcupine Tree). Della band fa parte anche il batterista Pat Mastelotto degli storici King Crimson. Con il primo lavoro in studio “Inflamed rides” - ben accolto da pubblico e critica – hanno puntato su un´energia primordiale intrisa di psichedelia acustica e di un´intensa elettronica ambientale. La stessa energia e le stesse sonorità che porteranno sul palco di Rockarossa 2018!

Tante le iniziative collaterali dell´evento: stand food & drink, aree merchandising, concerti serali e all’alba, il Rockarossa Expo in cui etichette discografiche, artisti ed artigiani potranno far conoscere i propri prodotti. Insomma, un Villaggio musicale in cui ogni musicista potrà proporre la propria musica.

Si può ancora sostenere Rockarossa con delle donazioni, un “crowdfunding” sulla piattaforma www.produzionidalbasso.com

Tra pochi giorni conosceremo gli altri nomi che comporranno la line up di Rockarossa 2018.

STORIA DI ROCKAROSSA Per 5 edizioni (dal 1993 al 1997) Petrosino ha tributato la musica rock e di tendenza con un grande raduno musicale, il più importante che il nostro territorio ricordi: Rockarossa. Ad affiancare i giovani talenti, sul palco del Festival, si sono affacciati, nel tempo, alcuni tra i nomi di punta per e nuove generazioni musicali: dai QBeta con Roy Paci agli Uzeda, dagli Use and Abuse a Cesare Basile e Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi, ORK, Dunk). La manifestazione, nata dall’intuito di alcuni ragazzi che crearono successivamente un’associazione culturale (Progetto Kanea), è ancora adesso ricordata come un vero e proprio evento, costruito interamente sulla passione, sul valore dell’amicizia, sul rispetto del territorio, sulla voglia di scommettere sul proprio futuro attraverso la musica, attraverso un linguaggio universale che ancora adesso continua a far vibrare dando un senso di comunità ai giovani d’oggi. Un linguaggio comune che parla di arte, di cultura, di futuro.

OBIETTIVI DI ROCKAROSSA Rockarossa 2018 sarà l’occasione per ospitare nella nostra città artisti di caratura nazionale e internazionale. Rockarossa prevede una due giorni di musica con un grande palco aperto sin dal pomeriggio alle giovani produzioni musicali e la sera ai concerti. In piazza Biscione sarà istallato uno spazio riservato agli espositori, un villaggio delle arti e della creatività dove saranno coinvolte etichette musicali, maestranze del settore musicale, artisti di strada, ecc. Una grande vetrina che permetterà di promuovere il proprio lavoro e la propria arte. Il supporto di un evento già nel cuore del pubblico e realizzato con una formula adeguata al nostro tempo consentirà alla città di Petrosino un grande ritorno di immagine per gli operatori del luogo e per le strutture ricettive, in periodi difficili per l’economia del Paese edel Sud Italia.

Per partecipare al Rockarossa Expo scrivere a: info@rockarossa.it

