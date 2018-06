Inserita in Cultura il 25/06/2018 da Direttore Speciale del Diario di Papa Francesco - Papa: in diretta su Tv2000 l’udienza con il presidente francese Macron Speciale del ‘Diario di Papa Francesco’, servizi approfondimenti a cura della redazione del Tg2000

Roma, 25 giugno 2018. Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, dedica una programmazione speciale all’incontro tra Papa Francesco e il Presidente Francese Manuel Macron, domani 26 giugno. Due le dirette speciali: alle ore 9.45 e alle 14.30.

Si parte con lo speciale della trasmissione ‘Il diario di Papa Francesco’, condotta da Gennaro Ferrara, che la mattina introduce l’udienza di Papa Francesco a Macron in Vaticano. Ospiti in studio i giornalisti Riccardo Cristiano e Marco Iasevoli e, in collegamento dalla Città del Vaticano, Cristiana Caricato.

Nel pomeriggio il presidente Macreon si reca nella Basilica di San Giovanni in Laterano per prendere possesso del titolo di protocanonico d’onore del capitolo lateranense, la diretta sull’emittente della Cei dalle 14.30. Ad accogliere Macron l’arcivescovo vicario mons. Angelo De Donatis e tutti i canonici.

Servizi e approfondimenti a cura della redazione del Tg2000 nelle edizioni delle 12, 18.30 e 20.30