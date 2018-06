Inserita in Cultura il 25/06/2018 da Direttore MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA PALINURO IN SOSTA NEL PORTO DI TRAPANI DAL 28 GIUGNO AL 2 LUGLIO La Goletta sarà aperta al pubblico per le visite a bordo

Dal 28 giugno al 2 luglio, la nave scuola Palinuro della Marina Militare sosterà nel porto di Trapani.

L’Unità è attualmente impegnata nella prima fase della 54ª Campagna d’Istruzione a favore degli allievi del 1° Corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia i quali, durante le navigazioni, si addestrano nell’apprendimento delle scienze nautiche e marinaresche sviluppando cosi lo spirito di squadra, la capacità di gestione dello stress ed inoltre acquisiranno quei valori etici e quelle tradizioni che sono peculiari della Marina Militare.

In occasione della sosta, il 28 Giugno, alle ore 15.00, il comandante di nave Palinuro, capitano di fregata Giuseppe Valentini, terrà un incontro con la stampa a bordo durante la quale presenterà l’unità navale e le attività durante la sosta.

Partita lo scorso 24 maggio da La Spezia, nave Palinuro ha effettuato fino ad oggi una sosta a Vasto, una ad Ancona - dove, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina, più di 10 mila persone sono salite a bordo per poterne ammirare lo stile e la bellezza e conoscere da vicino gli uomini e le donne dell’equipaggio che quotidianamente svolgono il proprio dovere al servizio della collettività - ed infine ad Augusta.

Durante la 54^ Campagna d’istruzione 2018, nave Palinuro porta con sé la bandiera del GASLINI di Genova, donata alla nave dal presidente dell’Ospedale Pediatrico lo scorso 17 maggio a La Spezia, in occasione degli 80 anni dell’istituto.

L’unità navale durante la sosta sarà aperta alle visite della popolazione, come di seguito riportato:

- 28 giugno, dalle 16:00 alle 19:00;

- 29 giugno dalle 10:00 alle 12:00, e dalle 15.00 alle 18.30;

- 30 giugno e 01 luglio, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.