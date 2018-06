Inserita in Sport il 24/06/2018 da Direttore Coppa del Mondo FIA Cross Country e Campionato Italiano Cross Country JAKUB PRZYGONSKI E TOM COLSOUL, MINI JOHN WORKS RALLY, VINCONO LA 25^ ITALIAN BAJA. ANDREA ALFANO, SUZUKI GRAND VITARA, PRIMO DEI PARTECIPANTI AL TRICOLORE

Il polacco con la Mini, ha preceduto le due FORD 150 Evo di Martini Prokop e di Miroslav Zapletal. Nella gara valida per il Campionato Italiano Cross Country, al secondo e terzo posto hanno chiuso Andrea Tomasini, Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1 e Alessandro Trivini Bellini su una Mitsubishi Pajero 3.2. DiD T2



Pordenone, 24 giugno 2018 - Da una parte Jakub Przygonsky, Mini John Cooper Works Rally, primo nella gara della Coppa del Mondo Cross Country, dall’altra Andrea Alfano, Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS, vincitore nella corsa valida come prova del Campionato Italiano Cross Country. Il polacco, ormai lanciato verso la vittoria della coppa iridata ha nettamente dominato la 25^ edizione dell’Italian Baja, gara bella e massacrante organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 Pordenone. Jakub Przygonsky e Tom Colsoul su una Mini John Cooper Works Rally - Orlen Team /X-RAID, hanno infatti realizzato il miglior tempo in cinque dei sei lunghissimi tratti cronometrati, lasciando ai russi Gadasin e Shchemel l´onore della firma sul primo Settore Selettivo, affrontato con il G-Force Bars.

La piccola/grande Mini, un bolide da 330 cavalli, prodotti da un motore di 3000 cc biturbo, si è rilevata nettamente superiore alla concorrenza, volando letteralmente sugli sterrati scassa macchine del greto e delle zone adiacenti al fiume Tagliamento, lungo un percorso cronometrato di quasi 450 chilometri. Contro questo strapotere, niente hanno potuto le pur potenti Ford 150 Evo dei due campioni della Repubblica Ceca, Martin Prokop, secondo al traguardo di Pordenone, e Miroslav Zapletal, terzo. Mentre al quarto ha chiuso la tre giorni sui percorsi a pochi chilometri da Pordenone, il russo Vladimir Vasilyev, Mini John Cooper Works Rally.

Vittoria un po’ a sorpresa, per quanto riguarda la gara tricolore, per Andrea Alfano in coppia con Carmen Marsiglia su una Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS, a lungo secondo alle spalle di Lorenzo Codecà, Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1 divisa con Matteo Lorenzi, e poi catapultato sul gradino più alto del podio dalla rottura del motore di quello che fino a quel momento era stato il leader indiscusso della competizione. Una rottura, proprio sull’ultima prova, che ha impedito di tagliare il traguardo di Pordenone al campione brianzolo di Suzuki, ma gli ha permesso di dominare la prima tappa e acquisire sessanta importanti punti a confermarlo leader della classifica assoluta del CI CRoss Country. Un inatteso stop, che ha però dato il via al successo del varesotto, che ha comunque meritato il risultato con una condotta di gara straordinaria.

Alle sue spalle ha chiuso l’altro ufficiale Suzuki Andrea Tomasini, che ha condotto una gara di forza che lo ha portato anche a conquistare il nono posto nella classifica assoluta della gara mondiale, e che gli consente di fare un salto in avanti nella classifica del campionato Itlaiano. Al terzo posto "Tricolore" hanno quindi chiuso i mantovani Alessandro e Paolo Trivini Bellini su una Mitsubishi Pajero 3.2. DiD T2.

Tra i Side by Side, dove la selezione operata dal percorso di gara è stata clamorosa, la vittoria è andata ad Amerigo Ventura che è comunque andato fortissimo con il suo Quaddy Yamaha.