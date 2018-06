Inserita in Tempo libero il 24/06/2018 da Direttore Una evento di solidarietà protagonista l´Anas Piemonte Si è svolta, come da programma, presso la sede dell´Anas Piemonte di Druento, l´iniziativa di beneficenza volta a raccogliere fondi per l´Associazione Italiana di Sclerosi Multipla. L´evento che è stato organizzato dalla Presidenza dell´Anas con la collaborazione e la disponibilità dell´Associazione Sportiva Dilettantistica della Guardia di Finanza ha riscosso un successo del tutto inaspettato. Bravissimi gli artisti che hanno suonato e cantato, coinvolgendo tutto quanto il pubblico che ha partecipato all´evento. Presenti tantissimi soci, amici ma, soprattutto erano presenti anche soci della Liguria, della Lombardia e delle varie province del Piemonte. Come sempre, l´organizzazione è stata impeccabile nei particolari e con la piena disponibilità manifestata dalla Guardia di Finanza. L´Associazione si è dichiarata disponibile ad organizzare molte altre manifestazioni che abbiano come scopo quello della raccolta fondi per scopi umanitari e di beneficenza.