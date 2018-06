Inserita in Cultura il 24/06/2018 da Direttore SCUOLA DIGITALE Si conclude, con la guida del prof. Bussa, il Progetto “SCUOLA DIGITALE” alla Direzione didattica “Alessandra Siragusa”



Si è concluso, alla Direzione Didattica “Alessandra Siragusa” di Palermo, diretta con competenza dalla dottoressa Rosalia Scalia, il percorso progettuale “Scuola Digitale”, che ha visto impegnati alunni di quarta e quinta classe, sotto la guida dell’esperto professore Vincenzo Bussa coadiuvato della tutor Pasqua Fabiola.

Il “Progetto”, finalizzato al potenziamento delle competenze di base degli alunni al fine di consentire un’adeguata acquisizione di competenze circa l’uso del personal computer per la scuola e oltre, è stato promosso dal Ministero dell’Istruzione, per il tramite del Programma Operativo Nazionale e, dunque, dall’Unione Europea.

Un sorprendente risultato è quanto venuto fuori per i venti piccoli protagonisti che hanno vissuto il tempo scuola anche dopo la chiusura effettiva dell’anno scolastico facendo dell’Istituto la loro seconda casa per trascorrere i pomeriggi all’insegna della condivisione, della socializzazione, dell’apprendimento di nuove conoscenze, e al contempo, dell’acquisizione di nuove competenze.

Scuola digitale, afferma il prof. Vincenzo Bussa, apprezzato pedagogista clinico ed esperto in didattica inclusiva, è un progetto che mira a far acquisire agli alunni le competenze di base necessarie per l’uso del personal computer spendibili nella vita quotidiana e scolastica. L’apprendimento, promosso attraverso la pratica del Cognitive Motor Training, ha permesso a ciascun allievo di migliorare le proprie abilità in termini di fluidità esecutiva e di raggiungere apprezzabili guadagni educativi. Straordinaria la partecipazione degli allievi all’appuntamento pomeridiano, afferma la dirigente scolastica dott.ssa Rosalia Scalia e ancor di più è singolare il livello di competenza raggiunto da ciascun bambino.

Un’esperienza positiva sotto ogni aspetto: esperienziale, formativa in quanto occasione di arricchimento e crescita professionale, culturale, di confronto didattico e non solo, afferma la tutor Pasqua Fabiola; inoltre l’aver lavorato in un clima sereno e collaborativo mi ha fatto apprezzare ancor di più la modalità di conduzione di questo percorso, che va al di là del classico laboratorio di informatica. Gli alunni hanno formato un gruppo coeso, stabilito rapporti di reciprocità e, ad ogni incontro, hanno manifestato un evidente interesse ed entusiasmo per le attività proposte, curiosità e voglia di fare, e laddove qualcuno è rimasto “indietro” hanno saputo tendere una mano d’aiuto, il tutto con il sorriso spontaneo che contraddistingue i bambini di questa età.

Ancor una volta, la scelta della dirigente scolastica Dott.ssa Rosalia Scalia si conferma una sfida dai risultati, oggi più che mai attuali e vincenti per la comunità scolastica della Direzione Didattica “A. Siragusa” e per il territorio tutto.