Inserita in Tempo libero il 24/06/2018 da Direttore HISTORY E LA FESTA DEL SABATO SERA Gli over 30 tornano a ballare alla “Baia le grotte” di Balestrate dove si inaugura “La pizzeria sul mare”



Da sabato 30 giugno, si torna a saltare sulla pista da ballo della prestigiosa e quanto mai intramontabile “Baia le Grotte”. Lo storico locale del lungomare di Balestrate inaugura, infatti, la nuova stagione con History, il vintage disco party dedicato agli over 30 e oltre, organizzato in una delle discoteche più belle della Sicilia Occidentale con la formula dinner & disco. Per chi vuole fare serata completa, infatti, ed è questa la seconda novità dell’anno, si parte con la cena, per poi scatenarsi in pista al ritmo dei migliori successi pop/dance dagli anni 80 ad oggi, con un occhio di riguardo per i tre decenni 1980/1990/2000, selezionati e mixati dai dj´s Manlio Lo Coco e Stefano Lombardo accompagnati dalla voce strepitosa di Claudio Adragna. Si potrà cenare a partire dalle ore 21, con la formula all you can eat con consumazione alcolica a 15 euro a persona, solo su prenotazione e fino a disponibilità dei tavoli. History, la vera novità della stagione estiva 2018, è un ambizioso e nuovo progetto che rivoluziona il concetto di discoteca odierno e che, come afferma Davide Giangrasso, «ci catapulta indietro nel tempo, agli albori della disco music e della dance. Una programmazione di party estivi. Feste arricchite dalla presenza di gruppi e musicisti che dal vivo ci regaleranno emozioni indimenticabili e dagli storici deejays che hanno fatto la storia delle notti estive degli ultimi 30 anni». Si parte, infatti, il 30 giugno con l’esibizione dei Clan zero. «L´idea – continua Giangrasso - è quella di ricreare l´ambiente delle migliori serate storiche come la Conchiglia o il New Kennedy». Davide, che lavora nel mondo della notte da decenni ed è un autorevole punto di riferimento per il mondo della musica ci spiega che «negli ultimi tempi sempre più forte si è creata l´esigenza di trovare degli spazi per un pubblico più maturo e, principalmente e meglio, più esigente. Da qui il tentativo di «History» e il tentativo di far ritornare il Golfo di Castellammare il centro della musica disco dell’intera Sicilia Occidentale e, ce lo auguriamo di cuore, oltre». Durante la serata, considerata la tipologia rivoluzionaria del target a cui sono dirette le serate da favola, è prevista un’area dedicata all’animazione per i bambini che potranno, così, vivere, anche loro giocando e gustando la melodia delle noti più strepitose dei decenni nei quali i loro genitori hanno vissuto la loro gioventù.

Si comincia, dunque, sabato 30 giugno, con ingresso gratuito esclusivamente con invito! Per informazioni è possibile recarsi sul posto, telefonare a Davide Giangrasso al 3295637431 o collegarvi alla pagina facebook https://www.facebook.com/events/1682738511775089

L’appuntamento più atteso dai nottambuli over terrà, dunque, compagnia al popolo della musica per tutto l’estate. Tante le sorprese, le novità e gli ospiti in programmazione per la stagione balestratese. Evviva l’estate musicale.