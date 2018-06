Inserita in Cronaca il 24/06/2018 da Direttore Associazione A.SVITUR.onlus Cercasi Nuova sede Tra pochi giorni saremo costretti a lasciare la sede che tempo addietro l´associazione AICS ci aveva messo a disposizione,in uno dei tanti locali della struttura denominata "Campo Bianco", presso il rione San Giuliano in comodato d´uso per portare avanti le iniziative,a scopo benefico e di volontariato, rivolte alle tantissime famiglie disagiate di Trapani ed Erice. Grazie a quella sede e, grazie ai tanti volontari che mettono il loro tempo e il loro denaro a disposizione dei meno fortunati, eravamo riusciti a portare avanti moltissime iniziative rivolte al sociale. Ora, proprio l´AICS, che ringraziamo sempre per la gentile concessione,per motivi logistici ci ha richiesto indietro il locale. Da qui il nostro appello a quanti possano aiutarci a trovare,gratuitamente, un´altra sede dove continuare il lavoro di volontariato iniziato molti anni fa e che ci vede impegnati anche nella raccolta di indumenti, scarpe ed altro. Chiunque possa aiutarci ci contatti al più presto.