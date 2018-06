Inserita in Cultura il 24/06/2018 da Direttore Mostra Moncada a Marsala FINO AL 4 NOVEMBRE LA GRANDE ANTOLOGICA SU IGNAZIO MONCADA

Inaugurata ieri al Carmine la mostra "Ignazio Moncada. Attraverso il Colore". Dopo l´introduzione di Pietro Giorgio Salvo, presidente dell´Ente Mostra, l´intervento del sindaco Alberto Di Girolamo che ha avuto parole di apprezzamento per il nuovo evento culturale a Marsala, comunicando altresì che, proprio nei giorni scorsi, ha avuto rassicurazioni dall´assessore regionale Sebastiano Tusa sia per il completamento di Palazzo Grignani che per la musealizzazione della chiesa del Collegio, dove verranno trasferiti gli Arazzi della Chiesa Madre. L´illustrazione del curatore Sergio Troisi e il breve saluto del figlio dell´artista, Ruggero Moncada, hanno preceduto l´apertura della mostra (visitabile fino al prossimo 4 novembre) che è una gioiosa immersione nel colore.