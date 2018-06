Inserita in Cultura il 23/06/2018 da Direttore

Manifesta 12 Palermo Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza

Manifesta 12 Palermo

Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza





MASBEDO

Protocollo no. 90/6

Archivio di Stato





via Alloro - I° Cortile Gancia , Palermo









Dopo il grande successo della sede nei giorni di inaugurazione di Manifesta 12, confermata la possibilità di visitare l´installazione per i prossimi due fine settimana:





sabato 23 e domenica 24 giugno





sabato 30 giugno e domenica 1 luglio





dalle ore 10 alle ore 20





www.masbedo.org





www.inbetweenartfilm.com









Dopo lo straordinario successo di pubblico nei giorni di inaugurazione e le critiche entusiastiche della stampa internazionale, per i prossimi due fine settimana – sabato 23 e domenica 24 giugno, e sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, dalle ore 10 alle ore 20 – l´installazione site-specific Protocollo no. 90/6 (2018) creata dal duo MASBEDO per Manifesta 12 sarà nuovamente fruibile all’interno dell’Archivio di Stato di Palermo (sede Gancia) per i visitatori in possesso del biglietto della biennale.





Protocollo no. 90/6 è una video installazione site-specific nata come narrazione parallela del progetto Videomobile, concepita dagli artisti per la suggestiva Sala delle Capriate come tributo alle vicissitudini del regista Vittorio De Seta: un pupo siciliano – una marionetta di legno animata da Mimmo Cuticchio e costruita a mano appositamente per questa videoinstallazione dalla sua famiglia – si muove in un palco video, collocato al centro della magnifica sala, in alto, come un’icona, dietro a un sipario sospeso fatto di cavi e luci led. Più volte, nel corso della sua carriera professionale, De Seta subì il controllo delle Autorità. La sua arte, così vicina al mondo dei lavoratori più umili, pescatori, contadini e minatori, era sospettata di nascondere una strisciante appartenenza alle società sovversive “comuniste”. Durante il periodo di sopralluoghi all’Archivio di Stato di Palermo, grazie all’esperienza unica del personale responsabile, gli artisti hanno scoperto l’esistenza di un faldone molto particolare: datato 1956, contiene numerose pratiche e denunce imputate ad artisti, registi, scrittori e giornalisti. Il documento fu redatto dai Carabinieri di Petralia Sottana, un piccolo paese nel Parco delle Madonie. Questa carta è divenuta per i MASBEDO il simbolo della loro videoinstallazione, e per questo hanno deciso di esporla al centro della Sala delle Capriate, luogo di assoluto mistero e silenzio deputato alla conservazione di una memoria non organizzabile, un archivio accatastato secondo le non regole del tempo e del caso. Migliaia e migliaia di documenti non catalogati che il tempo ha trasformato in materia stratificata, fossili di carta, polvere e inchiostro.





La video installazione Protocollo no. 90/6 (2018) accompagna l´altro lavoro dei Masbedo per Manifesta 12, l´installazione Videomobile (2018) visitabile a Palazzo Costantino fino al 4 novembre. Protocollo no. 90/6 e Videomobile sono opere commissionate da Manifesta 12 per Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza, e prodotte da Beatrice Bulgari per In Between Art Film.