Inserita in Economia il 22/06/2018 da Direttore A SIRACUSA SPECIALE ITALY INSPIRES A SICILIAN ROMANCE Andrea Naar Alba, wedding planner di fama internazionale, incontra, il 25 giugno, la Sicilia del Luxury Destination Wedding

Matrimoni di lusso e networking tra le aziende di settore. Sarà questo il tema dell´incontro divulgativo in programma lunedì 25 giugno, presso l´Ortea Palace Luxury Hotel nella romantica cornice di Ortgia, a cura del Sicilia Convention & Visitors Bureau.





Il nuovo gioiello della ricettività siracusana accoglierà le migliori aziende della filiera del luxury wedding invitate a partecipare per analizzare i trend di un mercato che si prospetta una concreta opportunità di business per la destinazione Sicilia.

Un pomeriggio ricco, dunque, di contenuti che vedrà la presenza di un parterre di ospiti d´eccezione. A condividere la propria esperienza saranno Massimo Feruzzi, noto esperto nazionale di Wedding Tourism e consulente marketing con la sua agenzia JFC, esporrà infatti statistiche del settore e condividerà le prospettive future del mercato del destination wedding in Italia. Con lui anche Daniela Marino, direttore operativo del "Sicilia Convention Bureau" e Paola Pizzo, direttore responsabile di "Sposi Magazine".

Guest star Andrea Naar Alba, Keynote speaker, wedding planner blasonata di richiamo internazionale e speaker in rappresentanza dell´Italia tra i Top wedding planners internazionali del mondo ad Engage Summits, che fa tappa in Sicilia per un ´teaser´ del suo prossimo evento internazionale che prenderà vita proprio a Siracusa.

Andrea Naar Alba presenterà per l´occasione il prestigioso showcase ´Italy Inspires A Sicilian Romance´ che Siracusa ospiterà il prossimo 15/20 ottobre.

L´incontro è su invito, ed è possibile richiedere informazioni attraverso questo link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-luxury-destination-wedding-andrea-naar-alba-incontra-la-sicilia-46876432672