Inserita in Tempo libero il 21/06/2018 da Direttore Notte romantica dei Borghi SALEMI - Un percorso inedito nel centro storico di Salemi attraverso le serenate d´amore: ospite d´eccezione il cantante Lello Analfino. A Salemi il 23 giugno a partire dalle ore 21.00 torna la ´Notte romantica dei Borghi´ e per l´edizione 2018 l´assessorato comunale al Turismo, Sport e Spettacolo, guidato da Vito Scalisi, ha organizzato ´Balconi d´amore´. La serata sarà animata, tra gli altri, anche dal Gruppo Folkloristico Sicilia Bedda, il duo Sciupe´ e Dario Vallone, Zagara n´Ciuri, il duo Emanuela Fai e Gianni Evola e gli spettacoli di giocoleria di Gatto Matto e gli artisti di strada... ed ancora l´iniziativa dell´associazione Spazio Libero Onlus ´Arte ad occhi chiusi´. Per ´La Notte Romantica´ è prevista anche l´apertura dei musei a partire dalle 20.30.