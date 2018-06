Inserita in Cronaca il 20/06/2018 da Direttore E’ operativo il nuovo sito “autorizzazioni on-line” dell’AMP Isole Egadi E’ di nuovo operativo il sito “Autorizzazioni on-line”, realizzato al fine di agevolare il processo di richiesta e rilascio autorizzazioni, senza dover necessariamente raggiungere gli uffici dell’Area Marina Protetta.

Si accede attraverso il sito dell’AMP, oppure il collegamento http://www.ampisoleegadi.it/autorizzazioni-online/, ed è sufficiente inserire i dati necessari in funzione dell’attività scelta, effettuare il pagamento dei corrispettivi per i diritti di segreteria per il rilascio dell’autorizzazione che si richiede, e verrà generato un modulo virtuale da esibire in caso di verifiche e controlli.

Tale opportunità è pensata per i fruitori privati non residenti nel territorio egadino, al fine di rendere più semplici, anche da remoto, le procedure autorizzative.

E’ possibile, con questo sistema, richiedere le autorizzazioni alla pesca ricreativa, alla navigazione, all’ancoraggio, all’ormeggio presso i campi boa e alle immersioni, in modo da raggiungere le isole Egadi già in possesso dei permessi necessari per effettuare le attività ricreative in osservanza delle regole e normative vigenti all’interno dell’Area Marina Protetta.

Il personale dell’Area Marina Protetta è a disposizione per eventuali informazioni, ai numeri di telefono: 0923 921659 (sede di Favignana), 0923 923171 (sede di Marettimo), 0923 924214.

Favignana, XX giugno l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi