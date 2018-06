Inserita in Tempo libero il 20/06/2018 da Direttore Festa della Musica Sono ormai trentasei anni che il Ministero della Cultura organizza in Europa la Festa della Musica, una giornata in cui si celebra l´arte musicale, invitando musicisti professionisti ed amatoriali ad esibirsi per le strade della città il 21 Giugno, giorno del solstizio d´estate. La Pro Loco Vitese ha aderito con gioia all´iniziativa organizzando una serata al Giardino della Pro Loco, in Viale Europa, adiacente al Centro Sociale di Vita (TP). Lanterne, balle di fieno, bevande e allegria faranno da cornice ad un evento da non perdere: i Pagoda Universe, una band locale eclettica ed eccentrica che animerà la serata dalle ore 21:00 in poi suonando ed intrattenendo il pubblico presente. La musica, strumento di unione universale, sarà la protagonista di questa bella serata, alla quale mancare sarebbe veramente un peccato, per cui vi invitiamo a partecipare!