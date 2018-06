Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore On. Cateno De Luca - Bramanti cerca scaricare Genovese e lo vuole far passare come galoppino. Tentativo penoso "Ridicolo e penoso, al tempo stesso, il tentativo di scaricare l´On. Genovese da parte di Bramanti". A dirlo l´on. Cateno De Luca, candidato a sindaco di Messina che aggiunge: "Ricordiamo ai più distratti che Genovese è colui che imposto Bramanti come candidato a sindaco, lo ha sostenuto con tre liste, ha finanziato direttamente e indirettamente la sua campagna elettorale e gli ha persino messo accanto il fidato e competente Mario Bonsignore. Bramanti, preso dalla disperazione per il risultato negativo che si profila, vorrebbe ora far passare Genovese come un qualsiasi ´galoppino´ che ha gli portato qualche voto. Se non fosse una ipocrita mossa elettorale, ci sarebbe da commuoversi per cotanta irriconoscenza; ma non è il caso di versare lacrime. Per comprendere che si tratta solo di una sceneggiata è sufficiente, anche ad uno sprovveduto, leggere i nomi degli ultimi assessori designati da Bramanti e valutarne la provenienza. La verità è che il candidato scelto da Genovese padre, Genovese figlio, Germaná ed altri, rappresenta solo quel gruppo di potere che da decenni assoggetta la città ai suoi esclusivi ed immorali interessi. Purtroppo per loro, il 24 giugno arriverà il momento del ´game over´, perché gli elettori li manderanno tutti a casa!"