ALCAMO: 16/21 GIUGNO 2018, FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI APPUNTAMENTI DEL 20 GIUGNO Stamane a partire dalle ore 10.00, con raduno presso il Piazzale della Funtanazza di Monte Bonifato, la "Passeggiata millenaria dal culto di Demetra alla Madonna dell'Alto" a cura di Archeoclub d'Italia Calatub Onlus, con la partecipazione di ASI (com. prov. Trapani) e dei Camminatori Serali di Alcamo Oggi ORE 17.00 "Leggimi forte…così ricorderò" Nati per Leggere LIBRERIA STRETTA LA FOGLIA CORSO VI APRILE, Uno sguardo a Maria Laboratorio pittorico in omaggio alla Madonna Per bambini da 3 a 6 anni. Dalle 16.30 alle 19.30, presso il Collegio dei Gesuiti "Il Culto di Maria ad Alcamo nel racconto, nei riti, nelle tradizioni e nell'arte": Mostra Mariana e conversazione sul culto di Maria a cura dell'UNITRE di Alcamo, intervengono il Prof. A. Piccolo, il Prof. I. Buttitta, il Prof. F. Melia, la Prof.ssa A. P. Viola, Don A. Giordano e Mons. P. M. Fragnelli. A seguire, Recital di canti gregoriani e polifonici a cura del coro polifonico dell'Ass. Jacopone da Todi. Alle ore 19.30, la tradizionale "Calata" al Santuario delle Autorità e la celebrazione dei Primi Vespri in Onore di Maria SS. dei Miracoli, presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Mentre in Piazza Ciullo, angolo Chiesa S. Oliva alle ore 18.30, il Concerto allievi dell’Associazione Musikè diretto dal M° V. La Colla. Dalle ore 19.00, Street Food lungo il Corso VI Aprile a cura della Pro Loco. Alle ore 19.00, presso la Chiesa Maria SS. del Soccorso, Corso VI Aprile, il Concerto di Musica Sacra e Antica del Trio Armonia. Alle 21.00 “I Pupi raccontano il miracolo della Patrona” Opera dei Pupi a cura della famiglia Oliveri presso l’ATRIO del COLLEGIO DEI GESUITI in PIAZZA CIULLO. Dalle 21.30 “Corteo storico di Ferdinando Vega” a cura dell’Associazione I Cavalieri del Castello dei Conti di Modica, presso il CASTELLO DEI CONTI DI MODICA E VIE DEL CENTRO STORICO A seguire, in Piazza Ciullo, Musica Live con Band emergenti e Dj.