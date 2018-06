Politica di coesione oltre il 2020: la Commissione aiuta le regioni d´Europa a diventare più innovative

Inserita in Economia il 20/06/2018 da Direttore

Politica di coesione oltre il 2020: la Commissione aiuta le regioni dŽEuropa a diventare più innovative

Bruxelles, 19 giugno 2018

Oggi la Commissione ha rinnovato lŽiniziativa "Scala di eccellenza" per continuare a fornire sostegno personalizzato e competenze alle regioni che accusano ritardi in termini di innovazione.





LŽiniziativa aiuterà le regioni a sviluppare, aggiornare e perfezionare le loro strategie di specializzazione intelligente, ossia le strategie regionali di innovazione basate su settori di nicchia competitivamente forti, prima dellŽinizio del periodo di bilancio 2021-2027. Essa le aiuterà inoltre a individuare le risorse dellŽUE adeguate a finanziare progetti innovativi e a unirsi ad altre regioni con risorse simili per creare distretti di innovazione.





Facendo seguito alle proposte della Commissione relative alla futura politica di coesione e al nuovo programma "Orizzonte Europa", e in linea con la nuova agenda della Commissione per la ricerca e lŽinnovazione, "Scala di eccellenza" è un altro modo in cui la Commissione sta aiutando le regioni europee a prepararsi al futuro, con solide strategie di innovazione sostenute dai fondi dellŽUnione nel prossimo bilancio a lungo termine dellŽUE per il periodo 2021-2027.





Corina Crețu, Commissaria responsabile per la Politica regionale, ha dichiarato: "La specializzazione intelligente sarà più importante che mai nel periodo successivo al 2020. Affinché tali strategie esprimano il loro pieno potenziale negli anni a venire, abbiamo bisogno di due cose: più partenariati e più titolarità, in particolare nelle regioni che più necessitano di mettersi alla pari. LŽiniziativa contribuirà a preparare il terreno per solide strategie di innovazione nel periodo successivo al 2020."





Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e lŽinnovazione, ha aggiunto: "Abbiamo appena proposto il programma di finanziamento dellŽUE per la ricerca e lŽinnovazione più ambizioso di sempre, Orizzonte Europa, con un bilancio di 100 miliardi di € per il periodo 2021-2027. Ciò si tradurrà anche in maggiori opportunità per le regioni di sfruttare al massimo il loro potenziale di ricerca e innovazione. "Scala di eccellenza" le aiuterà a combinare i flussi di finanziamento dellŽUE per finanziare progetti innovativi."





Tibor Navracsics, Commissario per lŽIstruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha affermato: "NellŽambito di questa iniziativa, il Centro comune di ricerca – il servizio della Commissione per la scienza e la conoscenza – userà le proprie competenze per aiutare le regioni a sviluppare i loro punti di forza e le loro priorità, ad apprendere le une dalle altre e a sfruttare appieno i loro beni più preziosi: il talento e la creatività delle persone."





LŽiniziativa, coordinata dal Centro comune di ricerca, offrirà alle regioni quattro principali forme di sostegno:

gli esperti della Commissione ed esterni aiuteranno le regioni a individuare i margini di miglioramento delle loro strategie di specializzazione intelligente, dei loro sistemi regionali di innovazione (qualità della ricerca pubblica, collegamenti efficienti tra imprese e scienza e ambienti favorevoli alle imprese) e del modo in cui cooperano con altre regioni nel campo della ricerca e dellŽinnovazione;

gli esperti aiuteranno inoltre le regioni ad attingere a tutti i potenziali flussi di finanziamento, quali Orizzonte Europa, Europa digitale e i fondi della politica di coesione, e a combinarli grazie alle nuove opportunità di sinergie offerte dalle proposte della Commissione relative ai fondi dellŽUE per il periodo 2021-2027;

il Centro comune di ricerca contribuirà a individuare ed eliminare specifiche strozzature regionali allŽinnovazione, quali la mancanza di interazione tra il tessuto imprenditoriale locale e il mondo accademico o la bassa partecipazione allŽattuale programma Orizzonte 2020;

il Centro comune di ricerca organizzerà inoltre opportunità di messa in rete e laboratori affinché le regioni si incontrino e si scambino buone pratiche nellŽambito dellŽelaborazione di strategie regionali di innovazione. Ciò agevolerà inoltre lo sviluppo di partenariati per gli investimenti interregionali per lŽinnovazione.

Prossime tappe





LŽiniziativa rinnovata sarà avviata in estate e avrà una durata di 2 anni. Le regioni possono manifestare il proprio interesse e partecipare attraverso la piattaforma Smart Specialisation Platform.





Contesto

LŽiniziativa "Scala di eccellenza" è stata lanciata in collaborazione con il Parlamento europeo nel 2014, quando la specializzazione intelligente è diventata un requisito nel quadro delle disposizioni della politica di coesione, ed è stata rinnovata ogni anno con diversi programmi di lavoro e priorità. Per il periodo 2018-2019 lŽiniziativa si concentra sulla preparazione del prossimo bilancio a lungo termine dellŽUE sulla base del metodo delle azioni pilota di specializzazione intelligente del 2017. Per questi due anni dispone di un bilancio di 3 milioni di €, messi a disposizione dal Parlamento europeo.