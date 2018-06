Inserita in Tempo libero il 20/06/2018 da Direttore Grande successo per lo Street Art White, la grande festa del Network Oikos Quella di Sabato 16 Giugno, presso lo Spazio Oikos di Roma, è stata davvero la grandissima festa di White. Il Bianco Oikos, la pittura ecologica che arreda tutte le pareti senza formaldeide.

Un’edizione di grandi numeri con tutti i protagonisti del White Network: lo Staff Oikos, i Maestri decoratori, i White Point, gli Architetti, i Blogger e i Privati provenienti da tutto il Lazio.

I maestri decoratori Oikos che hanno mostrano dal vivo come si applicano le 187 pitture ecologiche della gamma White. Il Bianco Oikos, per cambiare faccia alle pareti e alle superfici della casa.

I blogger e gli architetti che hanno aderito al II Meeting "ColorBlogger Oikos: metti in rete il colore", per approfondire alcuni interessanti aspetti sull'utilizzo del colore ecologico nella progettazione degli interni.

A dar voce all'evento ed animare la serata con musica, collegamenti in diretta sui social e interviste ai protagonisti è stata la postazione radiofonica di Radio City condotta da Egidio Franco, il volto che nei prossimi mesi toccherà, insieme ad Oikos, le principali città turistiche d'Italia con il suo White Tour.

Art Street White ha dato l'opportunità alle famiglie presenti di scoprire dal vivo come è possibile rinnovare il volto della propria casa utilizzando le EcoPitture della gamma White. Il Bianco Oikos, la pittura ecologica che arreda le pareti senza formaldeide, garantendo aria sana per il benessere delle persone e degli ambienti.

UN GRAZIE SPECIALE A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO E CONDIVISO CON NOI QUESTA BELLISSIMA SERATA