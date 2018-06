Inserita in Tempo libero il 20/06/2018 da Direttore E´ in arrivo MAP - Music Art Park FVG: sabato 23 e domenica 24 giugno 2018, Art Park di Verzegnis (Ud) MAP – Music Art Park FVG a cura di Eva Basso e Agnese Toniutti

sabato 23 giugno 2018 l’evento internazionale che porta experimental e minimal music all´Art Park di Verzegnis (Ud) la Collezione d’Arte Contemporanea a cielo aperto di Egidio Marzona

gli artisti Antonio Della Marina, Werner Durand, Alessandra Giura Longo, Isabella Pers, Christian Pruvost, Veniero Rizzardi, Agnese Toniutti, Paolo Zavagna, Deborah Walker

tra le opere di Robert Barry, Daniel Buren, Dan Graham, Robert Grosvenor, Peter Kogler, Bernd Lohaus, Richard Long, Bruce Nauman, Richard Nonas, Vincent Péraro, Lawrence Weiner

domenica 24 giugno 2018 AFTER MAP

ingresso libero programma completo su www.mapfvg.com in caso di pioggia le attività si svolgeranno al coperto

Arteventi presenta la prima edizione di MAP – Music Art Park FVG, l’evento internazionale che sabato 23 e domenica 24 giugno porta experimental e minimal music all’Art Park di Verzegnis (Udine), la Collezione d’Arte Contemporanea a cielo aperto di Egidio Marzona. Il progetto, a cura di Eva Basso e Agnese Toniutti e finanziato dal bando Tolmezzo Città Alpina 2017 (con il sostegno della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia), nasce dalla volontà di valorizzare in chiave multidisciplinare il patrimonio culturale del territorio carnico, nello specifico dell’Art Park di Verzegnis, esplorando le possibilità offerte dal dialogo e dalla compenetrazione di musica e arti visive. Con questo spirito, MAP è stato preceduto da due appuntamenti musicali nel territorio montano del Friuli – WAITING FOR MAP 1 – TUMIEÇ al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, Tolmezzo (Ud) e WAITING FOR MAP 2 – TRÉP alla Galleria d’Arte Moderna “Enrico De Cillia”, Treppo Carnico (Ud) – con Luca Piovesan alla fisarmonica e Agnese Toniutti al pianoforte.

L’Art Park di Verzegnis è un parco d’arte contemporanea che nasce appunto nel verde delle montagne della Carnia dall’idea di uno di un grande collezionista, Egidio Marzona, che dal 1989 invita alcuni tra i più interessanti e importanti artisti internazionali a creare interventi espressamente per la sua tenuta, lasciando loro totale libertà. Nel corso dei decenni il Collezionista ha raccolto installazioni e opere di land art, minimal e conceptual art, rese poi disponibili alla Comunità, creando un piccolo museo all’aperto – oggi parte delle realtà espositive della Rete Museale Carnia Musei – nei terreni che circondano il centro abitato e le sue case-museo.

MAP Music Art Park FVG esplora dunque le possibilità offerte dal dialogo e dalla compenetrazione di musica e arti visive, con una proposta musicale legata alla experimental e minimal music, in sintonia con la poetica degli artisti presenti nella Collezione di Egidio Marzona. Il legame tra musicisti e artisti prende forma e diventa sempre più stretto negli Stati Uniti degli anni Sessanta, in un clima in cui era naturale condividere una visione comune dell’arte e della vita, collaborare alle stesse performance e a volte addirittura abitare gli stessi spazi. MAP Music Art Park FVG ripercorre questo legame in forma contemporanea e attraverso un’esperienza inedita: far interagire le opere dell’Art Park con la musica ispirata a quel periodo. Bruce Nauman, Richard Long, Richard Nonas, Dan Graham, Lawrence Weiner, Daniel Buren o Sol LeWitt (per citarne solo alcuni): questi i grandi maestri del Novecento che hanno creato installazioni, percorsi ambientali e interventi a cielo aperto e nelle case del Collezionista intorno ai quali si alterneranno musicisti e performer dai diversi background, dando vita a un flusso di concerti, happening, sperimentazioni partecipative da ascoltare e da vedere, per sentirsi liberi tra arte e natura, tra suoni e forme.

Ma MAP – Music Art Park FVG non è solo musica: sono in programma anche escursioni con gli artisti, visite guidate, attività didattiche per i più piccoli, talk e performance. Il progetto non si limita infatti a creare un evento che venga ospitato in Carnia, ma vuole riflettere sul ruolo dei centri considerati minori nel panorama culturale italiano, cercando di abbattere quella distanza che spesso si crea tra il pubblico e le diverse espressioni della contemporaneità. E la zona di Tolmezzo è ricca di arte contemporanea: dalla Galleria De Cillia di Treppo Carnico, alle mostre estive d’arte sacra a Illegio, che, insieme con l’Art Park di Marzona, garantiscono importanti contenuti per un turismo culturale di tipo slow. Abitando il territorio come luogo di relazioni e di forze sollecitabili, MAP FVG è un progetto partecipativo pensato per creare valori condivisi grazie al coinvolgimento della comunità locale e delle realtà che animano il territorio. Vista la natura della Collezione Marzona, il progetto è aperto inoltre a un dialogo internazionale, vocazione naturale per una terra di confine come il Friuli Venezia Giulia.

MAP FVG | 23 giugno 2018 dalle 17.00 L’evento principale si svolge sabato 23 giugno presso l’Art Park di Verzegnis (Udine), con un programma di attività pensate per coinvolgere sia un pubblico di adulti che di bambini: visite guidate, laboratori didattici e performance daranno il via a una serata musicale insolita e coinvolgente, che vedrà interpreti internazionali d’eccezione “attivare” le opere della collezione a partire dal tramonto. Il tutto accompagnati dai sapori della Carnia, grazie alla collaborazione con SlowFood FVG e con l’Antica Osteria Stella d’Oro di Verzegnis (Ud). Il pubblico avrà inoltre l’opportunità di scoprire le opere custodite negli spazi privati delle Case-Museo del Collezionista Egidio Marzona, guidati dalla musica degli artisti di MAP FVG.

after MAP | 24 giugno 2018 dalle 14.00 Una giornata alla scoperta del territorio con un’escursione alla Cava del Marmo Rosso - sede del Simposio Internazionale di Scultura del Marmo Rosso di Verzegnis - laboratori didattici esperienziali, visite guidate tematiche (arte e musica) all’Art Park, talk accompagnati da momenti musicali e degustazioni a Km zero in collaborazione con le attività locali.

SABATO 23 GIUGNO MAP Music Art Park FVG Villa di Verzegnis (UD) • Ingresso libero In caso di maltempo le performance musicali e le attività si terranno al coperto

EXPERIENCE // dalle h. 17:00 – Art Park When mind becomes form Installazione partecipativa dell’artista Isabella Pers, omaggio a When Attitudes Become Form di Harald Szeemann, in collaborazione con BUTIK Collective

ART // h. 17:00-18:30 – Art Park Percorsi guidati multimediali all’Art Park Musica da vedere e arte da ascoltare

KIDS // h. 17:00-18:30 – Art Park Safari artistico con laboratorio itinerante Per bambini dai 6 ai 10 anni, all’interno del parco, a cura di Arteventi Didattica e Underart. Info e prenotazioni: +39 3456454855 – museale@arteventiudine.it

MUSIC // h. 18:30-20:30 – Art Park Le opere dell’Art Park si animano con le performance dei musicisti di MAP FVG ispirate alla experimental e minimal music Un po’ concerto un po’ happening, sperimentazioni di ascolto libero dentro alle forme dell’arte nel verde della natura – con Deborah Walker (cello), Alessandra Giura Longo (flauto), Christian Pruvost (tromba), Agnese Toniutti (piano). Special Cage in collaborazione con il Conservatorio B. Marcello di Venezia: Veniero Rizzardi (regia), Paolo Zavagna (regia del suono) NOTA: in caso di pioggia le performance si svolgeranno nelle Case-Museo della famiglia Marzona

EAT // h. 20:30-21:30 – Art Park * Slow Food’s veggie special edition Degustazione di prodotti tipici della Carnia in collaborazione con l’Antica Osteria Stella d’Oro di Villa di Verzegnis

MUSIC // h. 21:30-22:30 – Casa-Museo Famiglia Marzona Just Intonation, sax ed elettronica disegnano nuovi spazi sonori Da La Monte Young ai giorni nostri con Werner Durand e Antonio Della Marina



DOMENICA 24 GIUGNO AFTER MAP FVG Verzegnis (Ud) • Ingresso libero In caso di maltempo le attività si terranno al coperto a Villa di Verzegnis (Ud)

WALK // h. 14:00-17:00 – Cava del Marmo Rosso di Verzegnis Escursione alla Cava del Marmo Rosso Assieme a Nico Colle scultore del Simposio Internazione di Scultura del Marmo Rosso di Verzegnis

EXPERIENCE // Dalle h. 17:00 – Art Park When mind becomes form Installazione partecipativa dell’artista Isabella Pers, omaggio a When Attitudes Become Form di Harald Szeemann, in collaborazione con BUTIK Collective

ART // h. 17:00-18:30 – Art Park Percorsi guidati multimediali all’Art Park Musica da vedere e arte da ascoltare

KIDS // h. 17:00-18:30 – Art Park Safari artistico con laboratorio itinerante Per bambini dai 6 ai 10 anni, all’interno del parco, a cura di Arteventi Didattica e Underart. Info e prenotazioni: +39 3456454855 – museale@arteventiudine.it

FLUXUS // h. 18:45-20:00 – Art Park Conversazione a L’Orecchio di Emmett Williams… di Dick Higgins, su FLUXUS nell’Archivio Marzona A cura di Michela Lupieri (ricercatrice indipendente Archivio Marzona) con Cristina Burelli (Libreria Martincigh) e i musicisti di MAP FVG

EAT // Dalle h. 20:30 – Verzegnis * MAP FVG nel piatto Nelle Osterie e Ristoranti della zona un menù a tema dedicato a MAPFVG – su prenotazione Info: www.mapfvg.com

NOTA: In caso di pioggia le attività si svolgeranno al coperto * Per cenare in zona è consigliata la prenotazione presso i ristoratori. Info e pacchetti turistici su www.mapfvg.com