Inserita in Economia il 19/06/2018 da Direttore Scopri la Sardegna con i Coupon di Traghettilines Traghettilines.it, il noto sito per la prenotazione dei traghetti, dedica ormai da tempo un’attenzione particolare alla Sardegna, attraverso iniziative mirate e rivolte a tutti coloro che decidono di trascorrere le proprie vacanze in questa bellissima Isola italiana. www.traghettilines.it Questa volta il più famoso centro prenotazioni traghetti del Mediterraneo, offre sconti ed agevolazioni su alcune delle migliori attrazioni turistiche presenti sull’Isola attraverso coupon riservati a chi acquista il biglietto del traghetto su “Quando si parla di Sardegna pensiamo inevitabilmente al suo mare color smeraldo e alle sue spiagge di sabbia bianca. In realtà l’ offerta turistica sarda è molto ampia, ci sono tantissime attività da svolgere anche “fuori dall’acqua” e posti unici da visitare. Con questa iniziativa vogliamo invitare i vacanzieri a scoprire altri aspetti di questa meravigliosa Isola e a fargli vivere una vacanza fatta di esperienze indimenticabili, divertimento e relax… Chiunque acquisti un biglietto per la Sardegna sul nostro sito, pochi giorni prima della partenza, riceverà per email i coupon delle attrazioni turistiche convenzionate, con i quali otterrà uno sconto su attività di trekking, snorkeling e mountain bike nel Parco dell’Asinara; su visite guidate nelle calette più affascinanti del Golfo di Orosei, su ingressi a Parchi Natura e divertimento e molto altro ancora! “ Con il Black Friday estivo, lo sconto AmazonPay e i Coupon in convenzione, abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno per questa splendida destinazione e cogliamo l’occasione per augurare a tutti buone vacanze!