Inserita in Politica il 19/06/2018 da Direttore Emergenza rifiuti: i sindaci della provincia ringraziano il Prefetto per la convocazione di oggi in Prefettura "Ringraziamo S.E. il Prefetto Darco Pellos per aver convocato in data odierna i sindaci della Srr Trapani Nord per affrontare l´emergenza rifiuti che investe i rispettivi territori. I sindaci auspicano che entro domani anche grazie all´intervento del Prefetto, il Presidente della Regione individui ogni soluzione utile per evitare ulteriori gravi problematiche e scongiurare una situazione di estrema emergenza le cui conseguenze sarebbero drammatiche. I sindaci tutti sono pronti a qualunque altra iniziativa per tutelare le proprie comunità visto anche il periodo di maggior afflusso turistico in considerazione della stagione estiva ormai nel vivo".

Lo dicono gli amministratori dei Comuni di Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice, in merito all´emergenza rifiuti di cui si è parlato oggi in Prefettura.