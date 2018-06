Inserita in Cronaca il 19/06/2018 da Direttore Ustica, per non dimenticare, V memorial a Marsala a 38 anni dalla strage L´Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica (delegata a Marsala) in collaborazione al Presidio di Libera a Marsala "Vito Pipitone", ARCI Scirocco e Legambiente Marsala hanno organizzato alla quinta edizione del Memorial "Ustica per non dimenticare" le vittime della strage di Ustica avvenuta il 27 giugno del 1980. Il 27 giugno 1980 il DC9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel braccio di mare compreso tra le isole di Ustica e Ponza chiamata posizione Condor, causando 81 morti, tra uomini, donne, bambini e membri dell’equipaggio. Erano partiti con due ore di ritardo, diretti a Palermo. L’atterraggio era previsto per le 21 e 13. Non sono mai arrivati.

Locandina