Inserita in Cultura il 19/06/2018 da Direttore INDIPENDENTISTI AVVIANO CORSI DI LINGUA SICILIANA APPUNTAMENTI A PALERMO NELLA SEDE DI ´SICILIANI LIBERI´

Palermo - Un progetto per la valorizzazione dell´identità siciliana è stato avviato dal circolo "Antudo" del movimento indipendentista ´Siciliani Liberi´. La prima iniziativa è un corso gratuito di introduzione alla lingua siciliana, organizzato da Fonso Genchi, fondatore dell´Accademia della lingua siciliana, e da Marco Lo Dico, coordinatore del circolo Antudo e vicepresidente dell´Accademia. Il progetto prevede numerose iniziative culturali per favorire "il risveglio della coscienza identitaria" e il corso di lingua siciliana ne è il prototipo. Due sono le motivazioni e gli obiettivi principali: la formazione degli attivisti, aperta all´esterno a chiunque volesse aderire senza per questo entrare in "Siciliani Liberi", per approfondire lingua, storia, economia, arte, letteratura, del popolo siciliano; l´occasione di incontro e di confronto tra cittadini, associazioni e iniziative imprenditoriali, come embrione di una fucina di ricerca e divulgazione di rango universitario. I corsi, già avviati, si terranno il 21 e il 25 giugno in via La Lumia n.7, a Palermo, nella sede dei ´Siciliani liberi´. Presente Fonso Genchi.