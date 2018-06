Inserita in Tempo libero il 19/06/2018 da Direttore

“La Petite Danse”, domenica 8 luglio un concerto di musica pop tra arte e svago

Prende il nome di “La Petite Danse” il concerto ideato dal maestro Ester Prestia, a cura di Giuseppe Carli, che si terrà domenica 8 luglio, ore 19 negli spazi esterni del Qubbì (Vicolo Celso, 2 - 91011- Alcamo, TP). Grazie all’Ensamble Syrinxformato da dieci promettenti flautisti, diretti dal maestro Ester Prestia, che ne cura la preparazione d´insieme, i brani si concentreranno su composizioni dell´ultimo secolo, spaziando da colonne sonore ai più recenti brani pop. “L’idea è quella di arrangiare dei pezzi dal gusto esclusivamente Pop – commenta il critico d´arte Giuseppe Carli - scarnificandoli da quell´orpello tecnologico, che è cresciuto assieme a questo stile di musica, e riproponendolo per strumenti classici, come flauti traversi e contrabassi caricando la musica di una potenza ed un impatto fuori dal comune, più tipica dei teatri e non delle radio, mettendo enfasi sull´isolata canzone, offrendo un concerto che funga come una sorta di playist opportunamente scelta mettendo in luce nella loro interezza tutti i brani proposti da Adele, Mariah Carey, Lady Gaga, Ed Sheeran e Indila”. L´esecuzione dell´Ensemble, oltre ad essere impreziosita dalla collaborazione di musicisti professionisti, sarà valorizzata dall´intervento del performer professionista Fabrizio Campo che interverrà su alcuni pezzi, scandendo in tre sezioni l´intero concerto, con un linguaggio scenico sovrabbondante di giocosità e di colori. “La natura della Pop – dichiara il maestro Ester Prestia - è quella di essere accessibile al grande pubblico non per la sua breve durata, ma per l´immediatezza armonica dei pezzi, generalmente costituita sulla forma strofa

itornellostrofa

itornello e attraverso il suo ritmo vicino al battito cardiaco, ne risulta di facile comprensione da parte dei vari pubblici.”





Ingresso con biglietto.





Info e Prenotazioni

Il biglietto d´ingresso è di € 15,00 e comprende aperitivo.

+39 320.7133111

Qubbì

Vicolo Grillo, 6

91011 Alcamo, TP





GIUSEPPE CARLI

Nel 2011 consegue a pieni voti la laurea magistrale in storia dell’arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Bari. Critico d´arte e curatore che opera principalmente nell´aerea metropolitana della città di Palermo, impegnato nell’organizzazione di mostre ed eventi culturali, con partner privati ed istituzionali.: comune di Palermo, Regione Siciliana, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo - Regione Siciliana. La sua peculiarità è la curiosità! Sempre alla ricerca di nuove idee creative per la comunicazione e fruizione del bene culturale...poiché a lui piace portare l´arte fuori dai musei in luoghi di interesse comune, utilizzando i nuovissimi mezzi tecnologici.





ESTER PRESTIA

Diplomata e specializzata col massimo dei voti e la lode in Flauto Traverso presso l´ISSM “A. Toscanini” di Ribera, si specializza successivamente in Traversiere presso il Conservatorio “E. F. Dall´Abaco” di Verona. Si è esibita per diverse associazioni musicali e culturali come Lions, Unesco, Fai, ecc.. sia in Italia che all´estero, in diverse formazioni cameristiche sia con strumenti barocchi che moderni. Ha alle spalle anche collaborazioni con formazioni orchestrali, con le quali si è esibita anche in qualità di solista.





Si è esibita sia a Radio Vaticana, con un concerto per flauto e chitarra andato in onda su tutto il territorio nazionale, che su Rai1 all´interno del programma televisivo “Uno Mattina in Famiglia”.





Ha eseguito in prima assoluta la composizione “CinquantEnnico”, brano per flauto solo composto per lei dal M° Ennio Morricone, e “Dal caos al cosmos: cielo, mare, terra”, brano anch´esso per flauto solo composto dal M° Don G. Liberto, direttore emerito della Cappella Pontificia.





Ha vinto dei premi in concorsi musicali sia come flautista che con ensemble cameristici.





Al momento affianca l´attività concertistica all´ insegnamento del Flauto Traverso nelle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Palermo e ai corsi preaccademici di Flauto e Solfeggio presso “Skenè- Academy” di Sciacca (Ag).





FABRIZIO CAMPO

Diplomato in DanzaMovimentoTerapia (dmt) presso la Scuola di Arti Terapie diretta da V..Bellia, secondo la metodologia Espressivo-Relazionale®. Conduce workshop esperienziali e percorsi di Danzamovimentoterapia (Dmt) in ambito clinico, artistico, educativo e nei percorsi di benessere, promuovendo, attraverso l’utilizzo terapeutico del movimento e delle risorse del processo creativo il benessere psicofisico della persona. Si forma in ambito circense presso l´associazione onlus V.I.P (Viviamo In Positivo - clown in corsia) frequentando un corso incentrato sul circo sociale,e sulle tecniche di clownerie, presta poi servizio presso ospedali, centri di aggregazione nei quartieri a rischio, centri diurni e carceri. Segue workshop con maestri nazionali ed internazionali, specializzandosi oltre che nelle tecniche del clown, in quelle della giocoleria, della trampoleria, del fuoco e nel teatro di strada. Presenta i suoi spettacoli in occasioni di festival di arti di strada, feste di piazza, rassegne teatrali, parate, eventi privati e non ultimo in strada "a cappello" come da tradizione degli artisti di strada. Inoltre collabora con diversi gruppi, associazioni, artisti di strada e compagnie teatrali.





