Da Black Jezus “They can’t cage the light”

“They can’t cage the light”, titletrack del disco dei da Black Jezus (Weapons of love e distribuzione Family Affair), è il nuovo video del duo black folk formato da Luca Impellizzeri (testi, voce e chitarre) e Ivano Amata (chitarre, synth, xilofono e drum machine), da oggi online su YouTube:



“Il brano è uno spiritual, - racconta Alessandro Castagna, regista del video - antica forma musicale afroamericana con una struttura ritmica essenziale, fatta di voce e clappin’ hands. Una struttura musicale antica contrapposta ad una visione filmica marcatamente moderna; su questo concetto ho basato lo studio della luce e della fotografia. La tecnica dello stop-motionsuggerisce l’aspetto quasi primordiale che sostiene ed enfatizza il ritmo, sempre combattuto e tormentanto dalla ricerca della luce anche in mezzo alla più profonda oscurità. Luce che non può essere mai e poi mai imprigionata”.



L’album, composto da nove tracce in cui il duo nato nel dicembre 2012 a Troina (Enna) riversa suoni di campionatore, di blues e folk redatti con una punteggiatura elettronica in minuscolo che amplifica la voce, particolarissima e intensa, è stato accolto in modo molto positivo dalla stampa specializzata: “un disco che sviluppa un discorso di redenzione, di rinascita, che racconta la resilienza dell’uomo di fronte alla luce, tutto attraverso una costante dialettica dicotomica di opposti: l’arcaico spiritual e l’odierno synth, la legnosa chitarra folk e la ruvida batteria trap, il buio e la luce”.



