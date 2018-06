Inserita in Cultura il 16/06/2018 da Direttore PARCO ARCHEOLOGICO DI MARSALA. GLI INTERVENTI DEL COMUNE Il sindaco Di Girolamo: “Proponiamo una sistematica pulizia e l´apertura dei viali”





Con una nota diretta, tra gli altri, all´assessore e al dirigente regionale ai Beni culturali, nonché alla Direzione del Museo archeologico di Marsala, il sindaco Alberto Di Girolamo propone soluzioni per far fronte ad “una situazione indecorosa sul fronte della pulizia e con il concreto rischio di incendio della vegetazione presente” nel Parco archeologico di capo Boeo. Esteso per circa 28 ettari, il rispetto per il patrimonio che custodisce necessita di interventi urgenti, sia con l´utilizzo di trattori taglia erba che con altri mezzi meccanici per la pulizia degli scavi. “Ben vengano gli interventi straordinari degli operai dell’ESA, scrive il sindaco Di Girolamo, ma poco possono fare sull’intero Parco per rimuovere le erbacce e gli eventuali rifiuti, nonché per bonificare il terreno da qualsiasi materiale che possa essere fonte di incendio”. Ritenendo prioritaria la sicurezza e la fruibilità del Parco, l´Amministrazione comunale si adopererà per intervenire celermente con i propri mezzi, “nonostante ciò non rientri fra i compiti di questo Ente – sottolinea il sindaco - e vista la difficoltà e/o l’impossibilità ad intervenire con grandi mezzi meccanici da parte della Regione”. A questo immediato ed urgente intervento, per il sindaco Alberto Di Girolamo dovrebbe seguire una sistematica pulizia del Parco, “al fine di mantenerlo sempre in condizioni ottimali, sicure e fruibili”. La proposta dell´Amministrazione comunale di Marsala dovrebbe essere frutto di un´apposita Convenzione tra le parti, in cui si preveda “l’intervento del Comune due o tre volte l´anno con i propri mezzi meccanici, e l’apertura dei tre viali presenti all’interno del Parco a cura del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione”. Si attende il riscontro dalla Regione per potere avviare il progetto che, con continuità, assicuri la pulizia del Parco archeologico, annualmente luogo di visita di migliaia di turisti.