Inserita in Cronaca il 16/06/2018 da Direttore Petrosino - Morte Tumbiolo. Il cordoglio dell´amministrazione comunale Il Sindaco Giacalone: "Sono profondamente addolorato"



"Sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa di un caro amico, Giovanni Tumbiolo. Uomo di straordinario garbo, diplomazia e competenza. E rimarrà indelebile per me il prezioso ricordo del suo affetto, della sua stima e del suo sostegno". Lo dichiara il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, a seguito della prematura scomparsa di Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto della pesca e crescita blu di Mazara del Vallo. "Tumbiolo ha sempre lavorato per il dialogo e tutta Petrosino lo ringrazia per aver lavorato al fine di mettere al centro del Mediterraneo la nostra terra". Il primo cittadino, a nome proprio, di tutta la giunta comunale e di tutta la comunità petrosilena, si stringe affettuosamente alla famiglia di Tumbiolo ed esprime il profondo cordoglio per la sua morte.