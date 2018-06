Inserita in Cultura il 16/06/2018 da Direttore Da lunedì a Palermo, domani a San Vito Lo Capo Il tour coast to coast in camper Every Day Sicily Dal tour Addio Pizzo alle cooking class nei mercati tipici e su un peschereccio. Prosegue con entusiasmo “l’esperienza che si racconta”.



Palermo 16 giugno 2018 - Partito esattamente 10 giorni fa, prosegue con entusiasmo l’"Every Day Sicily l’esperienza che si racconta", il coast to coast organizzato da un gruppo di giovani professionisti siciliani della comunicazione che stanno viaggiando in camper toccando i luoghi più belli e nascosti dell´isola per promuoverli nel mondo grazie anche al new media. Ideatore dell’iniziativa è Giuseppe La Rosa, poliedrico ed innovativo comunicatore messinese, fortemente legato alle tradizioni della sua terra, tradizioni che desidera conoscere e divulgare al meglio attraverso esperienze autentiche e dirette. Sul camper, insieme a La Rosa ci sono le videomaker Giulia Fraticelli e Giulia Bellé, la producer Silvia D’Ambra e lo sportivo Davide Laganà. Every Day Sicily sintetizza realtà imprenditoriali, attività artigiane, passione per il turismo, interesse per l’arte e la cultura e scoperta della tradizione, in un viaggio che tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate si sviluppa sull’isola nei modi più semplici che possano portare il viaggiatore a scoprire, ma soprattutto a vivere direttamente le esperienze che scopre. Domani (domenica 17 giugno) il tour vivrà l’ultimo degli appuntamenti del Trapanese, prima di proseguire alla volta del Palermitano. Il programma prevede infatti il ritrovo alla YMCA Climbing House alle ore 10.30 a San Vito Lo Capo da dove si partirà per l’arrampicata sul monte che domina lo splendido golfo di San Vito. Lunedì 18 giugno, il tour sarà a Palermo dove a partire dalle ore 16.00 farà visita alle attività del circuito Addio Pizzo. Martedì 19 a partire dalle ore 9.00 l’Every Day Sicily farà tappa nel cuore di Palermo per una cooking class mentre nel pomeriggio il programma prevede uno Street Art Tour. Mercoledì 20 i protagonisti del tour saliranno a bordo di un peschereccio dove terranno una cooking class mentre alle 16.00 è in programma un tour urbano in bici. Il tour di 30 tappe, si concluderà a Siracusa il 6 luglio.