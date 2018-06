Inserita in Cultura il 16/06/2018 da Direttore La Confraternita di Aci Trezza festeggia i suoi primi 25 anni con il raduno delle Confraternite che onorano San Giovanni Battista Ricorrenza importante quest´anno per la Confraternita San Giovanni Battista di Aci Trezza che festeggia un quarto di secolo dalla sua fondazione. Era infatti il 1993 quando, un nutrito gruppo di fedeli e devoti al patrono trezzoto San Giovanni Battista, si riuniva per costituire ufficialmente la Confraternita che fino a quel momento non aveva un suo statuto ed una vera e propria struttura organizzativa. L´importante evento sarà festeggiato in particolare domani, domenica 17 giugno, con un raduno delle Confraternite e delle Commissioni festeggiamenti, gemellate con la comunità di Aci Trezza, che onorano il Battista. Alle 18, infatti, in piazza delle Scuole si terrà l´accoglienza dei confratelli per l´avvio della processione che raggiungerà la chiesa madre trezzota dove, alle 19, il parroco don Carmelo Torrisi presiederà la santa messa solenne. "E´ un anno di giubilo per una realtà, come la Confraternita San Giovanni Battista, che in questi 25 anni ha fatto sentire forte la sua presenza all´interno della comunità parrocchiale del borgo marinaro attraverso le sue innumerevoli iniziative - afferma con emozione lo storico presidente Giovanni Valastro. Festeggiare il raggiungimento di un traguardo così importante, ci porta soprattutto a guardare al futuro per continuare a crescere insieme nella fede, sotto lo sguardo protettivo di San Giovanni Battista."