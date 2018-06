Inserita in Politica il 15/06/2018 da Direttore Governo riferisca in aula su crisi Riscossione Sicilia Cracolici: governo riferisca in aula su quanto sta accadendo in Riscossione Sicilia

"Il governo riferisca in aula su quanto sta accadendo a Riscossione Sicilia: presenterò un´interrogazione all´Ars, le dimissioni dei componenti del cda hanno aperto una delle crisi istituzionali più profonde in atto alla Regione". Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD.