Inserita in Cultura il 13/06/2018 da Direttore MAZARA DEL VALLO, DOMANI IN CATTEDRALE PRESENTAZIONE LINEE GUIDA PIANO PASTORALE Domani, giovedì 14 giugno, alle ore 19, presso la Cattedrale di Mazara del Vallo (e non più nella chiesa di San Vito a mare), saranno celebrati i Vespri solenni e, a seguire, il Vescovo illustrerà le linee guida del Piano pastorale diocesano 2018-2019. Anche la santa messa di venerdì 15 giugno (ore 20), per la solennità di San Vito martire, Patrono della città, sarà presieduta dal Vescovo in Cattedrale.