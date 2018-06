Inserita in Tempo libero il 13/06/2018 da Direttore IL BIS, STORICO LOCALE ALCAMESE, RITORNA A FAR VIBRARE LA GASTRONOMIA E LA CULTURA ALCAMESE GASTRONOMIA, TRADIZIONI, CULTURA E SIMPATIA ATTESA E FIBRILLAZIONE, AD ALCAMO, PER VENERDÌ 15, ALLE ORE 21 PER L´INAUGURAZIONE DEL BIS *** Passione, tradizione, sapori, dolcezze e prelibatezze ma, anche e principalmente, qualità e cortesia, le armi vincenti della famiglia Sorrentino che da più di mezzo secolo, con la saggia guida del capostipite Paolo, rappresenta una icona della pasticceria alcamese. Torna, venerdì 15, con l´attesa che c´è, solitamente, attorno ad un grande evento, il "BIS" che, per decenni, ha rappresentato, come non sottolinearlo e ribadirlo con forza, un polo culturale per la città di Alcamo, con le sue mostre, le giornate del libro, le serate musicali. Dopo una breve parentesi, il BIS, conosciuto ormai ovunque per la qualità della pasticceria, della gastronomia, della qualità dei vini e dei liquori offerti agli avventori, torna a fare sognare quanti non smettono mai di cercare il meglio, il particolare, la tradizione e, in un percorso identitario inderogabile, anche l´innovazione della gastronomia. Il BIS, sito nello storico locale di viale Europa in Alcamo, si appresta a tornare ad essere il luogo privilegiato per le colazioni, gli aperitivi, le apericene, la pausa pranzo, per il tè o per il caffè. Qui, si troverà, nuovamente, il sorriso di Vito e di Vincenzo e la forza di uno staff prima di tutto speciale. Venerdì 15 giugno, a partire dalle ore 21, dunque, torna a risplendere una delle stelle della gastronomia alcamese. Musica dal vivo, con gli Alkimia, degustazioni di prodotti tipici e bollicine, per festeggiare questo impareggiabile appuntamento gastronomico.