13/06/2018

Il gruppo dei Giovani Democratici di Trapani non può che fare un plauso a Giacomo Tranchida, nuovo sindaco del capoluogo per il coraggio che ha dimostrato schierandosi senza se e senza ma in favore dell’accoglienza e della nave Aquarius che avrebbe dovuto attraccare lunedì in città e che per la scelta scellerata dei Ministri Salvini e Toninelli, ora è in viaggio verso la Spagna.

E’ molto importante e significativo che il Sindaco di Trapani, come primo atto dopo la sua elezione abbia dichiarato la disponibilità del porto per l’attracco della nave e che oggi a poche ore dalla sua proclamazione sia andato a Roma insieme al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presso la sede della stampa estera, dove ha dichiarato che “bisogna rilanciare l’idea della Sicilia come terra ed isola di pace”.

Tranchida è un uomo di spessore e ha rimarcato con questi primi atti i valori in cui non possono non identificarsi i Giovani Democratici, dimostrandosi il Sindaco che Trapani merita.

Il partito democratico a tutti i livelli ed i giovani democratici, come Tranchida difenderanno sempre e comunque i valori morali ed etici della solidarietà e dell’accoglienza che sono centrali all’interno della nostra comunità politica.

Un plauso a Tranchida che è uno di noi, ed un plauso anche a noi che siamo con Tranchida, lavoriamo tutti insieme per rendere Trapani una città di pace, accoglienza e integrazione, respingendo tutti gli insulti che in queste ore sono circolate sui social.

Siamo certi che i trapanesi, popoli di pescatori sono un’altra cosa e saranno sempre pronti a salvare qualsiasi persona che rischia la vita in mare!