Inserita in Cultura il 13/06/2018 da Direttore ORCHESTRA NAZIONALE BAROCCA DEI CONSERVATORI ITALIANI: L’UNICO LIUTISTA SICILIANO E’ IL TALENTUOSO GIOVANE MARSALESE GABRIELE DI PIETRA L’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Italiani è un progetto coordinato dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica e sostenuto direttamente dal MIUR. Tale progetto mira alla creazione di opportunità interamente professionalizzanti per i migliori studenti selezionati tra tutti i Conservatori italiani: dal 2016 infatti sono previste audizioni in alcune tappe tra le più importanti città d’Italia. Quest’anno le audizioni stabilite per il mese di giugno hanno visto la partecipazione del marsalese Gabriele Di Pietra, uno tra i liutisti e i tiorbisti della Sicilia Occidentale più riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Il giovane talento, infatti, vanta di un numero assai rilevante di importanti esperienze musicali, maturate negli anni sia in Italia che all’estero, e che comprendono più precisamente il genere della musica barocca. Il 06/06 del c.a. il Di Pietra si è recato a Roma, presso la sede distaccata del Conservatorio Santa Cecilia, per sostenere una delle audizioni previste per il rinnovo dell’organico dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, risultando idoneo nella classifica pubblicata dal MIUR il 12/06/2018. Gabriele Di Pietra, dunque, è da considerare ufficialmente già un componente dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Italiani di cui rappresenta non solo l’unico marsalese, bensì il primo liutista siciliano a ricoprire questo ruolo così prestigioso. Tale progetto lo terrà impegnato per le attività programmate dal luglio 2018 sino ad ottobre 2020. Un risultato degno di nota, frutto di un arduo lavoro e di un amore sconfinato per la musica che vede questo giovane talento marsalese impegnato in diverse attività e progetti musicali sin dalla tenera età.