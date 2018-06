Inserita in Politica il 13/06/2018 da Direttore Trapani: Gli auguri della Federazione dei Verdi alle neo Amministrazione elette La Federazione Provinciale dei Verdi di Trapani, con il suo Portavoce Pietro Giangrasso, insieme al Presidente Regionale Carmelo Sardegna, esprimono i migliori auguri di buon lavoro ai neo eletti Sindaci della Provincia: Giacomo Tranchida a Trapani, Giuseppe Scarcella a Paceco, Francesco Stabile a Valderice, Giuseppe Riserbato a Vita, Roberto Maiorana a Buseto Palizzolo, Nicolò Rizzo a Castellammare del Golfo, Giuseppe Bica a Custonaci, Vincenzo Campo a Pantelleria, Nicolò Catania a Partanna, Girolamo Cangelosi a Poggioreale, Giuseppe Lombardino a Santa Ninfa, Giuseppe Peraino a San Vito Lo Capo e a Giuseppe Pagoto riconfermato alle Isole Egadi.

I problemi dei territori che le nuove amministrazioni sono chiamate ad affrontare per essere risolte sono molteplici e molto impegnativi. Siamo convinti che un sereno confronto tra noi potrà facilmente trovare nuovi strumenti risolutivi.

Confermando la nostra disponibilità al confronto tra il nostro partito e le Amministrazioni Comunali, auspicando una fattiva collaborazione per il bene dei territori.

Rinnovando gli auguri più proficui alle nuove Amministrazioni, i Verdi rimangono a disposizione per ogni forma di collaborazione che le stesse Amministrazioni vorranno attivare, non mancherà da parte nostra di vigilare sull’operato dei Comuni a tutela dei cittadini, dell’ambiente e degli animali.