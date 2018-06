Inserita in Sport il 13/06/2018 da Direttore MOUNTAIN BIKE: gli iscritti della regione Sicilia (divisi per provincia) alla BMW HERO Suedtirol Dolomites di sabato 16 giugno 2018 I BIKER DELLA VOSTRA PROVINCIA AL VIA DELLA BMW HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2018

Sabato 16 giugno 2018 scatta da Selva Gardena la nona edizione della BMW HERO Südtirol Dolomites, la gara di mountain bike che rappresenta il clou del calendario internazionale sulla distanza marathon. Due i tracciati previsti: quello lungo di 86 chilometri ha un dislivello di 4.500 metri, e quello corto da 60 chilometri con solo (si fa per dire) 3.200 metri di differenziale. Numeri che rendono la HERO la maratona di mountain bike più dura al mondo.

Al via 4.018 concorrenti provenienti da 45 nazioni: gli italiani da ben 100 province del Bel Paese, tra cui naturalmente la vostra.

Cliccando sul link a fianco della provincia è possibile visualizzare i nominativi degli atleti provenienti dalla stessa e le informazioni principali (categoria, club…).



SICILIA - Per conoscere gli iscritti della provincia di Agrigento cliccare su link https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_ag.htm

- Per conoscere gli iscritti della provincia di Catania cliccare su link https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_ct.htm



- Per conoscere gli iscritti della provincia di Messina cliccare su link https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_me.htm

- Per conoscere gli iscritti della provincia di Palermo cliccare su link https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_pa.htm



- Per conoscere gli iscritti della provincia di Siracusa cliccare su link https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_sr.htm

- Per conoscere gli iscritti della provincia di Trapani cliccare su link https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_tp.htm



