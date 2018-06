Inserita in Tempo libero il 13/06/2018 da Direttore Il tour coast to coast in camper Every Day Sicily nell’Agrigentino. Da venerdì nel Trapanese Palermo 13 giugno 2018 - Prosegue speditamente l’"Every Day Sicily l’esperienza che si racconta", il coast to coast in camper organizzato da un gruppo di giovani professionisti siciliani della comunicazione attraverso i luoghi più belli e nascosti dell´isola per promuoverli nel mondo grazie anche al new media. Ad organizzare il tour è Giuseppe La Rosa, poliedrico ed innovativo comunicatore messinese, fortemente legato alle tradizioni della sua terra, tradizioni che desidera conoscere per diffonderle al meglio attraverso esperienze autentiche e dirette. Con La Rosa ci sono le videomaker Giulia Fraticelli e Giulia Bellé, la producer Silvia D’Ambra e lo sportivo Davide Laganà. Every Day Sicily ogni anno sintetizza realtà imprenditoriali, attività artigiane, passione per il turismo, interesse per l’arte e la cultura e scoperta della tradizione, in un viaggio che tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate si sviluppa sull’isola nei modi più semplici che possano portare il viaggiatore a scoprire, ma soprattutto a vivere direttamente le esperienze che scopre. Dopo la partenza da Siracusa e le tappe nell’Ennese ed Agrigentino, l’Every Day Sicily dopo la passeggiata odierna a cavallo nella Valle dei Templi, sarà domani (giovedì 14 giugno) il tour sarà ancora nell’Agrigentino all’azienda agricola Fastuchera per la raccolta delle lenticchie. Venerdì 15 giugno, l’Every day Sicily farà tappa nel Trapanese, a Castelvetrano dove all´Agriturismo Carbona effettueranno la raccolta del grano e parteciperanno alla preparazione del pane. Sabato 16 i componenti del tour, faranno tappa a Marsala dove parteciperanno a delle sessioni di kite surf ed usciranno con delle barche a vela. Il tour di 30 tappe, si svilupperà lungo un viaggio attraverso tutta l’isola toccando dei luoghi particolarmente suggestivi, dove si trovano attività che vogliono far conoscere il loro entusiasmo e la loro professionalità e si concluderà il 6 luglio.