Inserita in Politica il 13/06/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: Musumeci d’accordo con Salvini su chiusura porti? Chiarisca sue parole “L’affermazione del presidente della Regione, che ha definito ‘una scelta azzeccata’ quella di chiudere i porti, è grave: è necessario convocare una seduta dell’Ars dedicata ai diritti dei migranti ed alle politiche che si intende adottare anche a livello regionale”. Lo ha detto il capogruppo del PD all’Ars Giuseppe Lupo, intervenendo in aula nel corso della seduta di oggi. Lupo ha ricordato che il PD ha predisposto una mozione sul tema. “Se Musumeci è d’accordo con Salvini – ha poi aggiunto Lupo – lo dica pubblicamente o chiarisca il senso delle sue parole. Su un tema delicato come questo non ci possono essere equivoci da parte del presidente della Regione”.