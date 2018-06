Inserita in Politica il 13/06/2018 da Direttore Sicilia. Rifiuti, Barbagallo: “inaccettabile scaricare responsabilità su comuni, giunta Musumeci modifichi ordinanza” - PD chiede convocazione assessore Pierobon in commissione “La decisione della giunta Musumeci in tema di rifiuti, che scarica sui comuni enormi responsabilità e costi aggiuntivi che rischiano di accrescere il numero di enti locali in dissesto, appare ingiusta ed incomprensibile. Il Partito Democratico ritiene che i comuni vadano invece accompagnati nella risoluzione dei problemi prevedendo modi e forme più adeguate agli standard di legge”. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del PD e componente della commissione Territorio Ambiente e Rifiuti all’Ars.

“L’ordinanza n. 4 del 7 giugno del Presidente della Regione Siciliana sancisce infatti nuovi oneri in capo ai comuni che non raggiungono il 35% di raccolta differenziata – prosegue Barbagallo - costringendoli ad inviare a spese proprie l´indifferenziato all´estero. Alla luce delle possibili azioni di alcune amministrazioni comunali, tutto questo potrà essere oggetto di valutazione giudiziaria nelle sedi preposte. Per quel che ci riguarda, il PD all’Ars farà la sua parte: chiederemo una immediata audizione dell´assessore all’Energia Pierobon in quarta commissione per rettificare l’ordinanza e trovare soluzioni alternative che vadano nella direzione di un reale e serio coordinamento del sistema della raccolta e gestione dei rifiuti d´intesa con i comuni siciliani”.