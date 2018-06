Inserita in Cultura il 13/06/2018 da Direttore V Incontro di Formazione a Mussomeli Nella giornata del 12 Giugno 2018 il suggestivo Castello manfredonico di Mussomeli (CL) ha accolto i volontari del Servizio Civile Nazionale delle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta per il V Corso di Formazione Generale.

Successivamente al benvenuto del Presidente della Pro Loco di Mussomeli, la giovane Zina Falzone, e dei Presidenti delle province della Sicilia Centrale/Occidentale, Maria Scavuzzo, Loreto Ognibene, Santina Costantino e Paolo Savatteri, i volontari hanno assistito all´intervento di Antonino Frenda, antopologo che ha trattato il tema dell´organizzazione e della catalogazione di manifestazioni ed eventi sul territorio.

Dopo aver conoscere il Castello dove si è svolto il corso ai giovani, attraverso descrizioni di carattere storico/architettonico, la formatrice Nazionale dell´UNPLI Angelina Albano, ha svolto un intervento sull´importanza del ruolo delle Pro Loco e sulla passione che deve avere ciascun componente nella promozione delle proprie origini e del luogo dove vive. Infine vi sono stati i saluti del Sindacodi Mussomeli, Giuseppe Catania e dell´assessore al Turismo Sebastiano Lo Conte.

Dopo la consueta pausa pranzo, i volontari si sono avviati alla scoperta del Castello, sito sulla cima di una rupe a quasi 800 mt di altezza, con delle guide d´eccezione: un gruppo di giovanissimi studenti vestiti in abiti medievali, che hanno reso il giro più divertente ed interessante. Oltre alla cappella, i giovani hanno potuto apprezzare la cosiddetta "Sala dei Baroni", la "Sala del Camino" e soprattutto la cosiddetta "Camera della Morte", con insidiose botole, la "Stanza delle Tre Donne", legata ad una triste leggenda e il carcere feudale.

Un luogo affascinante, che i giovani del Servizio Civile hanno apprezzato e che dimenticheranno difficilmente.